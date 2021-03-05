Наградили победительниц городского этапа конкурса «Женщина года»

Источник материала: ОНТ

Эта традиция остаётся неизменной уже 12 лет: в Беларуси выбирают и чествуют «Женщину года»! В Минске наградили победительниц городского этапа республиканского конкурса.

Лучших определяли в пяти номинациях: «Успешный руководитель», «Активная гражданская позиция», «Сердце отдаю людям», «Материнская слава», «Духовность и культура». Критерии при выборе – достижения в профессиональной и общественной деятельности, признание и уважение коллег, успехи в воспитании детей и молодежи.

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