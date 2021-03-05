Минтруда: прогнозируются рост зарплат в бюджетной сфере, пенсий и уровня занятости

Источник материала: ОНТ

В преддверии 8-го марта «Белпочта» досрочно выплатит пенсии и пособия. В Минске уже сегодня, а во всех остальных регионах – завтра. К слову, накануне тему пенсий, а также изменения в Трудовой кодекс и рост зарплат обсудили в Министерстве труда и соцзащиты. Рассказали о планах на текущий год и подвели итоги прошедшего.

Он был непростым из-за пандемии, но своевременные решения помогли пройти период с минимальными потерями. Так, в январе прошлого года заработал большой блок изменений в Трудовой кодекс: среди них такие важные новшества, как дистанционная занятость и временный перевод на другую работу.

Прогнозируются также рост зарплат в бюджетной сфере, пенсий и уровня занятости. Отдельное внимание – пожилым людям и инвалидам. Для первых работает программа активного долголетия, для других развивается инклюзивная среда. Четыре санатория Минтруда продолжат практику минувшего года – оздоровление людей преклонного возраста и с ограниченными возможностями.

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