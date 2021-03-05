В Турции упал военный самолет: погибли 11 человек

Источник материала: ОНТ

В результате крушения военного самолета в Турции погибли 11 военнослужащих, еще двое ранены. Об этом пишет Daily Sabah со ссылкой на сообщение Министерства обороны Турции.

Как сообщили в минобороны, вертолет Cougar вылетел в районе двух часов дня из восточной провинции Бингель и направился в сторону города Татван. Спустя полчаса после его отправления с ним была потеряна связь.

После этого в предполагаемое место крушения была отправлена поисково-спасательная группа.





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram