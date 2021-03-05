Торжества в честь Дня белорусской милиции прошли во всех городах Беларуси

Источник материала: ОНТ

Праздничное настроение накануне было у каждого, кто служит или служил в органах правопорядка. Торжества в честь Дня белорусской милиции прошли во всех городах страны.

В столице у мемориала на берегу Свислочи почтили память тех, кто отдал жизнь на боевом посту. Руководство МВД, милиционеры, ветераны, родные и близкие возложили венки и цветы к памятнику сотрудникам, погибшим при исполнении служебного долга. Глава ведомства отметил: прошедший год был непростым, но с вызовом сотрудники милиции справились.

Долгожданный подарок к празднику. В Минске торжественно открыли отреставрированное здание Главного управления ГАИ МВД! Просторные кабинеты, актовый, спортивный и конференц-залы, стоянка для транспорта с системой видеонаблюдения. А 3 июля в этом же здании откроется музей ГАИ.

А во Дворце Республики состоялось, пожалуй, самое яркое событие праздника: большой концерт ко Дню милиции. Известные артисты и творческие коллективы спели о чести, верности, отваге.

Леонид Борткевич, Руслан Алехно, Ирина Дорофеева, Виктория Алешко – артисты любимые, а песни знакомые. Концерт завершился мелодией «Наша служба и опасна, и трудна». Чтобы прочувствовать атмосферу праздника смогли не только зрители в зале, телеканал ОНТ готовит эфирную версию концерта. Мы покажем 7 марта в 13:55.

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