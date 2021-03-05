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Стачкомы «Азота», «Нафтана» и БМЗ объявили об объединении

05.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Три стачечных комитета крупнейших заводов объединились «для слаженной работы и скорейшего достижения общей цели».

Стачкомы «Азота», «Нафтана» и БМЗ объявили об объединении

Сообщение появилось в телеграм-каналах забастовочного комитета «Гродно Азот» и «Нафтана»

«В единстве наша сила. Приглашаем присоединиться к нам все рабочие движения страны», — озвучивают стачкомовцы.

Забастовку также продолжает и «Беларуськалий»: там бастуют около 130 человек.

Бастующие требуют отставки Лукашенко и новых свободных выборов, а также освобождения политзаключенных и прекращения насилия.

 
Теги: Гродно
 
 
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Три стачечных комитета крупнейших заводов объединились «для слаженной работы и скорейшего достижения общей цели».
 
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