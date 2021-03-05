Стачкомы «Азота», «Нафтана» и БМЗ объявили об объединении

Источник материала: Салiдарнасць

Три стачечных комитета крупнейших заводов объединились «для слаженной работы и скорейшего достижения общей цели».





Сообщение появилось в телеграм-каналах забастовочного комитета «Гродно Азот» и «Нафтана»

«В единстве наша сила. Приглашаем присоединиться к нам все рабочие движения страны», — озвучивают стачкомовцы.

Забастовку также продолжает и «Беларуськалий»: там бастуют около 130 человек.

Бастующие требуют отставки Лукашенко и новых свободных выборов, а также освобождения политзаключенных и прекращения насилия.