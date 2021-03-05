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Стачкомы «Азота», «Нафтана» и БМЗ объявили об объединении
05.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Три стачечных комитета крупнейших заводов объединились «для слаженной работы и скорейшего достижения общей цели».
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«В единстве наша сила. Приглашаем присоединиться к нам все рабочие движения страны», — озвучивают стачкомовцы.
Забастовку также продолжает и «Беларуськалий»: там бастуют около 130 человек.
Бастующие требуют отставки Лукашенко и новых свободных выборов, а также освобождения политзаключенных и прекращения насилия.
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Три стачечных комитета крупнейших заводов объединились «для слаженной работы и скорейшего достижения общей цели».
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