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Обложка дня. «Насилию.нет»
05.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Так выглядит свежий номер Time с директором российского центра «Насилию нет» Анной Ривиной на первой полосе. На родине организации, защищающей женщин, подвергшихся домашнему насилию, присвоен статус «иностранного агента».
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Так выглядит свежий номер Time с директором российского центра «Насилию нет» Анной Ривиной на первой полосе. На родине организации, защищающей женщин, подвергшихся...
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