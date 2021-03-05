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Обложка дня. «Насилию.нет»

05.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Так выглядит свежий номер Time с директором российского центра «Насилию нет» Анной Ривиной на первой полосе. На родине организации, защищающей женщин, подвергшихся домашнему насилию, присвоен статус «иностранного агента».

Обложка дня. «Насилию.нет»

Вокладка дня. Тайная гісторыя мінскага праспекта

 
 
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Так выглядит свежий номер Time с директором российского центра «Насилию нет» Анной Ривиной на первой полосе. На родине организации, защищающей женщин, подвергшихся...
 
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