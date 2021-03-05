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Работникам, которые "сдадут" нанимателей по зарплатам в конвертах, обещают бонус

05.03.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Налоговом кодексе появились изменения, касающиеся зарплат "в конвертах", сообщает налоговая инспекция по Гомельской области.



Борьба с зарплатами "в конвертах" вышла на новый этап​ / Еврорадио


Налоговики, выявив такие выплаты, могут не взимать подоходный налог с работника, которому платили зарплату "в конверте", передает Еврорадио. Но только если он сам им расскажет о таких выплатах. В таком случае налог будет платить наниматель.

Если же работник, которого налоговики подозревают, откажется рассказывать о зарплатах "в конверте", его попросят отчитаться по доходам и расходам. При превышении по расходам придется пояснить происхождение денег. Если человек откажется, ему придется заплатить налог с суммы превышения. 

О борьбе с зарплатами "в конвертах" 1 марта говорил Александр Лукашенко, принимая председателя Комитета госконтроля Василия Герасимова. Он требовал ввести ответственность для тех, кто получает такие зарплаты. В тот же день Герасимов сообщил журналистам, что таких лиц будет ждать административная ответственность.
 
 
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В Налоговом кодексе появились изменения, касающиеся зарплат "в конвертах", сообщает налоговая инспекция по Гомельской области.
 
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