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Adidas создал самую длинную в мире обувь

05.03.2021 10:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

CentralAsia (CA) - Эстонский рэп исполнитель Tommy Cash в сотрудничестве с компанией Adidas создал самые длинные в мире кроссовки Originals Superstar. Об этом он сообщил на своей странице в Инстаграме.



Точная длина обуви не сообщается.

Отмечается, что автограф рэпера вручную выгравирован лазером на пятке, а стельки выполнены в стиле инь-янь, отсылая к черно-белой цветовой гамме обуви.
 
 
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CentralAsia (CA) - Эстонский рэп исполнитель Tommy Cash в сотрудничестве с компанией Adidas создал самые длинные в мире кроссовки Originals Superstar. Об этом он сообщил на своей странице в...
 
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