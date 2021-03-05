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Adidas создал самую длинную в мире обувь
Источник материала: Партизан
CentralAsia (CA) - Эстонский рэп исполнитель Tommy Cash в сотрудничестве с компанией Adidas создал самые длинные в мире кроссовки Originals Superstar. Об этом он сообщил на своей странице в Инстаграме.
Точная длина обуви не сообщается.
Отмечается, что автограф рэпера вручную выгравирован лазером на пятке, а стельки выполнены в стиле инь-янь, отсылая к черно-белой цветовой гамме обуви.
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CentralAsia (CA) - Эстонский рэп исполнитель Tommy Cash в сотрудничестве с компанией Adidas создал самые длинные в мире кроссовки Originals Superstar. Об этом он сообщил на своей странице в...
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