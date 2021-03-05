Источник материала: Хартия'97

Ученые рассказали о самых необычных находках в Сахаре 1 5.03.2021, 9:56

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Самая большая пустыня Земли таит в себе немало секретов и загадок.

Эксперты рассказали о самых необычных и удивительных находках в этой жаркой пустыне, пишет lenta.ua .

Посредством спутникового наблюдения удалось наткнуться на руины неизвестной прежде древней цивилизации. Всего археологи выявили порядка сотни крепостей, они в прошлом могли принадлежать гарамантам. Так называли народ Сахары, который построил свое государство еще в конце II тысячелетия до н. э. Точное происхождение представителей данной цивилизации неизвестно, у историков есть лишь некоторые подробности об ее упадке.

Еще одним примечательным местом является «Око Земли», но разглядеть его можно лишь из космоса, поскольку рядовой турист заметит здесь обычные холмы. Речь идет о структуре из ряда гигантских колец, притом диаметр каждого из таковых достигает почти 50 км. Возраст находки ученые оценивают в 2,5 млрд лет. Предполагается, что структура правильной формы имеет природное происхождение, а не искусственное.

Многие слышали и о культуре двухметровых гигантов, первым подробностями о ней поделился палеонтолог Пол Сорено. Как утверждает ученый, на внушительные останки он наткнулся в районе Гоберо. Предполагается, что это представители Киффской культуры, обитавшие в Сахаре 10 тысяч лет назад, когда тут еще кипела жизнь и было достаточно водных запасов. Внимание киффийцев могло привлечь крупное озеро. Особенностью представителей культуры были высокий рост свыше двух метров и развитая мускулатура. Полностью исчезли они около 8 тысяч лет назад с приходом на территорию Африки очередной засухи.

Некоторые историки утверждают, что между VI и VI тысячелетиями до н. э. в районе Набта могла обитать еще одна цивилизация. Местные племена неизвестным сейчас образом нашли способ сопоставить закономерности в передвижении звезд, что использовалось в процессе систематизации хозяйства. Археологи наткнулись здесь на мегалитическую постройку, она старше Стоунхеджа примерно на тысячу лет. Есть версия, что это композиция, изображающая светила Пояса Ориона.

На северном крае Сахары можно наткнуться на гигантских размеров геоглифы. Если смотреть с воздуха, то изображения имеют между собой тематическую связь. Схожие находки обнаруживались также в Йемене, Египте и Сирии.

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