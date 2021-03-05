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В Сети опубликован полный список карателей из ГУБОПиК

05.03.2021 10:15 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Сети опубликован полный список карателей из ГУБОПиК

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  • 5.03.2021, 9:25
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В Сети опубликован полный список карателей из ГУБОПиК
фото: ТАСС

Данные преступников стали доступны белорусам.

Инициатива BYPOL опубликовала полный список самого антинародного подразделения белорусской милиции – ГУБОПиК.

Напомним, что вчера была опубликована аудиозапись выступления бывшего главы МВД Юрия Караева во время его прощальной речи к ГУБОПиК.

В ней преступник оскорбил белорусский народ, а также призвал карателей к внесудебным расправам над людьми. Саморазоблачение преступника может быть использовано в судах разных инстанций, в том числе в Гаагском трибунале.

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Данные преступников стали доступны белорусам.
 
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