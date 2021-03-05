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В Сети опубликован полный список карателей из ГУБОПиК
Источник материала: Хартия'97
В Сети опубликован полный список карателей из ГУБОПиК
Данные преступников стали доступны белорусам.
Инициатива BYPOL
Напомним, что вчера была опубликована
В ней преступник оскорбил белорусский народ, а также призвал карателей к внесудебным расправам над людьми. Саморазоблачение преступника может быть использовано в судах разных инстанций, в том числе в Гаагском трибунале.
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Данные преступников стали доступны белорусам.
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