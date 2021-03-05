Какие курсы доллара и евро установили обменники 5 марта

Источник материала: Tut.by

Курс доллара на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже 5 марта растет. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Что происходит на торгах 5 марта

На торгах курс доллара вырос на 0,11% — до 2,6108 рубля, евро снизился на 0,6% — до 3,1227 рубля, а курс российского рубля упал на 0,58% — до 3,5133 рубля за 100 российских рублей. Данные на 10.22.

Какие курсы валют установили обменники

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,66 рубля (Банк БелВЭБ), а ниже всего — 2,615 рубля (Paritetbank, Белорусский народный банк, Технобанк).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Paritetbank, Абсолютбанке, Белорусском народном банке, Белагропромбанке, БСБ Банке, Франсабанке — 2,61 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в Банке БелВЭБ — 3,21 рубля, а ниже всего — в Белорусском народном банке — 3,128 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в Беларусбанке, Банке Дабрабыт — 3,125 рубля.

Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)

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