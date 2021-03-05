Молодежь стала реже заниматься случайным сексом

Источник материала: Tut.by

Американские исследователи проанализировали данные опросов молодежи в возрасте от 18 до 23 лет с 2007 по 2017 год и обнаружили несколько факторов, коррелирующих с общей тенденцией к снижению популярности случайного секса, то есть нерегулярных половых связей вне постоянных романтических отношений. Среди наиболее заметных — возросшая вовлеченность в компьютерные игры, жизнь под одной крышей с родителями и меньшее употребление алкоголя. Об этом пишет Naked Science .



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Научная работа за авторством Скотта Саута (Scott J. South) и Лэй Лэй (Lei Lei) из университетов Олбани (Albany State University) и Ратгерс (Rutgers University) соответственно опубликована в рецензируемом журнале Socius Американской социологической ассоциации (ASA). Онлайн-версия размещена в открытом доступе на портале Sage Journals. Ученые использовали обширный массив данных, который собирают в рамках лонгитюдного исследования PSID — «Панельное исследование динамики доходов населения», проходящего в США среди 18 тысяч респондентов с 1968 года. А если точнее, его расширение TAS, представляющее собой дополнительный опросник, посвященный взрослению подростков и молодежи.

Снижение интереса современных людей к сексу в странах первого мира социологи заметили давно, причем особенно этот тренд выражен среди молодежи. Саут и Лэй решили проверить, насколько изменилась ситуация конкретно с «сексом без обязательств» — справедливы ли для этого типа социальных взаимодействий общие тенденции. И, конечно, установить, что влияет на изменение интереса к половым актам у молодежи. В работе использовали пять волн опросов PSID-TAS: за 2007, 2009, 2013, 2015 и 2017 годы. Анкетирование проводится раз в два года, но данные за 2005 год использовать не получилось, поскольку в них еще не попали вопросы о сексуальной активности респондентов, а за 2011-й были повреждены во время обработки.

Методология исследования была следующей. Из всей выборки выделялись респонденты, отвечающие следующим критериям: возраст от 18 до 23 лет, отсутствие романтических отношений (регулярные встречи и свидания с постоянным партнером, брак, сожительство без брака), положительный ответ на вопрос о наличии случайного секса в течение четырех недель перед проведением опроса. Получилось 945 женщин и 1040 мужчин. Также социологи попытались предположить, что на частоту секса, в том числе «без обязательств», влияют финансовые факторы (наличие работы, размер долговой нагрузки), статус проживания (с родителями или отдельно) и ряд других аспектов, например увлечения, религиозность, частота употребления алкоголя и вовлеченность в современные мультимедиа-развлечения — игры, социальные сети.

В результате получилась следующая картина. В 2007 году 31% женщин и 38% мужчин занимались случайным сексом, а в 2017-м уже только 22% и 24% соответственно. Эти результаты соотносятся с общим падением интереса к сексу в общем среди респондентов. Что интересно, у исследователей получилось объяснить лишь половину такого снижения для мужчин и четверть для женщин. Комплексно анализируя все возможные факторы, отраженные в опросниках, они пришли к выводу, что для девушек 18−23 лет единственным строго коррелирующим аспектом стало снижение употребления алкоголя. Увеличение времени, которое молодые женщины проводят в интернете, наоборот, несколько повышало частоту половых актов без обязательств. Но такое влияние лишь незначительно корректирует общую картину, то есть без него снижение было бы еще сильнее.

Трудовая занятость, которая у женщин увеличилась, практически статистически незначительно влияет на частоту случайного секса, но снижает долговую нагрузку. В компьютерные игры девушки играют несколько меньше, чем мужчины, но в их случае на секс это не влияет. Зато для юношей три фактора определились сразу, и их значимость примерно равна: вышеупомянутое увлечение компьютерными играми, более редкое употребление алкоголя и жизнь с родителями.

Рассуждая о таких результатах, Саут и Лэй предлагают расширить выборку в дальнейших исследованиях. Это не только поможет установить дополнительные факторы, влияющие на популярность секса, но и выявить дополнительные тенденции в отдельных группах населения. Правда, опросы PSID и так одни из самых крупных в США, поэтому респондентов придется искать специально, что может существенно ограничить исследователей. Отдельно социологи отмечают возможные неточности в своей методологии, которые не получилось обойти из-за особенностей опросника. При более специфичном анкетировании популярность случайного секса может оказаться еще ниже.

Наконец, не обошли вниманием и дискуссию «хорошо все это или плохо». Понятное дело, что такой вопрос стоит несколько в стороне от научной плоскости, но все равно косвенно интересен для социологии. С одной стороны, снижение популярности секса так или иначе может улучшить эпидемиологическую ситуацию с заболеваниями, передающимися половым путем. Ну и консерваторы могут быть в восторге: молодежь менее «развратна», чем старшее поколение. С другой — нельзя отрицать и положительные стороны активного полового поведения: общее улучшение самочувствия и восприятия качества своей жизни, а также ряд сугубо медицинских оздоравливающих эффектов.