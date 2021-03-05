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700 тысяч долларов за секс. Юноша, совращенный учительницей в Австралии, требует компенсацию в суде

05.03.2021 10:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Австралии бывший ученик престижной школы-интерната подал в суд на учительницу, которая совратила его, когда ему было 13 лет. Истец хочет отсудить один миллион австралийских долларов (778 тысяч долларов США), пишет lenta.ru со ссылкой на Daily Mail


Фото: Dainis Graveris, unsplash.com

В материалах суда сказано, что подросток из отдаленного городка поступил в школу города Тувумба. Адаптироваться в новом учебном заведении ему вызвалась помочь учительница, которой на тот момент было около 25 лет. Педагог занималась с парнем в пустом классе, затем стала звать его к себе в машину и домой.

Адвокат истца Брайан Дули заявил, что отношения учительницы и ученика начались с объятий и поцелуев, позже они занялись оральным и вагинальным сексом.

Родители мальчика стали замечать, что учительница каждый раз дотрагивается до их сына на всех спортивных мероприятиях. А однажды она напросилась к юноше в гости. Матери показалось странным желание педагога, но она согласилась, так как была рада, что сыну уделяют внимание. Когда учительница приехала, она, по словам родителей истца, «была одета как подросток», а на следующее утро мать обнаружила их в пижамах на одной кровати. После этого педагог оделась и уехала.


Фото: pixabay.com

Последней каплей стали любовные записки учительницы, которые родители обнаружили у подростка. В письмах женщина писала, что думает о нем целыми днями и цитировала строчки из песен Savage Garden и Селин Дион. Родители отнесли письма в школу — учительницу отстранили от работы с детьми. После этого ее отношения с мальчиком завершились. Слушания по делу продолжаются.

Недавно в американском штате Алабама арестовали 27-летнюю замужнюю учительницу математики за сексуальный контакт с семиклассником. Педагога отправили ​​в отпуск после предъявления ей обвинения.

 
 
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В Австралии бывший ученик престижной школы-интерната подал в суд на учительницу, которая совратила его, когда ему было 13 лет.
 
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