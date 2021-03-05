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«Белорусские женщины стали движущей силой перемен». Колесникова стала лауреатом премии за мужество Госдепа США
05.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
На премию ее выдвинуло посольство США в Беларуси.
— В преддверии президентских выборов 9 августа 2020 года белорусские женщины стали доминирующей политической силой и движущей силой общественных перемен в Беларуси, в немалой степени благодаря Марии Калесниковой. После того как власти посадили в тюрьму или сослали трех самых популярных оппозиционных кандидатов-мужчин, Мария и ее партнеры бросили исторический и устойчивый вызов 26-летнему правлению Александра Лукашенко. Мария продолжает быть лицом оппозиции внутри Беларуси, мужественно столкнувшись с тюремным заключением после спорных выборов. Несмотря на заключение под стражу, Мария продолжает поддерживать демократическое движение внутри Беларуси и служит источником вдохновения для всех тех, кто стремится завоевать свободу для себя и своих стран, — говорится в заявлении Госдепа, сообщает
Церемонию в онлайн-формате в понедельник, 8 марта, проведет госсекретарь США Энтони Блинкен. Первая леди США Джилл Байден выступит с речью, чтобы отметить мужественные достижения женщин, отмечается на сайте
Международная женская премия за мужество (IWOC) вручается женщинам со всего мира, которые продемонстрировали исключительное мужество и лидерство в борьбе за мир, справедливость, права человека, гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин — часто с большим личным риском и самопожертвованием.
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«Белорусские женщины стали движущей силой перемен». Колесникова стала лауреатом премии за мужество Госдепа США
На премию ее выдвинуло посольство США в Беларуси.
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