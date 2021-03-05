Население Беларуси с начала 2021 года купило $201,4 млн.

Источник материала: АФН

Население Беларуси продолжает конвертировать в валюту текущие рублевые доходы, что обусловлено оправданными девальвационными ожиданиями, и с начала года на чистой основе купило $201,365 млн.

В январе 2021 года население купило $154,274 млн.

Покупка иностранной валюты населением Беларуси в феврале 2021 года снизилась на $10,303 млн. или 1,34% по сравнению с январем и составила $756,538 млн. Покупка наличной наличной валюты в феврале снизилась на $8,912 млн. или 2,02% по сравнению с январем и составила $431,723 млн. Покупка безналичной валюты снизилась на $1,39 млн. или 0,43% и составила $324,815 млн.

Продажа иностранной валюты населением Беларуси в феврале 2021 года выросла на $96,881 млн. или 15,82% по сравнению с январем и составила $709,447 млн. В том числе продажа наличной валюты в феврале выросла на $69,081 млн. или 15,41% и составила $517,477 млн. Продажа безналичной валюты выросла на $27,799 млн. или 16,93% и составила - $191,97 млн.

Таким образом, чистая покупка валюты населением в феврале 2021 года составила $47,091 млн., с начала года чистая покупка валюты выросла до $201,365 млн.