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Обсуждать авиабазу? Министр обороны Лукашенко отправился в Россию

05.03.2021 10:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министр обороны Виктор Хренин находится с рабочим визитом в Российской Федерации.



"В рамках визита в Минобороны России состоятся переговоры глав оборонных ведомств Беларуси и России, в ходе которых планируется обсудить актуальные вопросы двустороннего военного сотрудничества", – сообщает пресс-служба минобороны.

Визит министра в Россию продлится целых два дня – 4-5 марта.

При этом по традиции его подробности не сообщаются. Но на днях Лукашенко, сославшись якобы на активность НАТО у границ непрозрачно намекал Путину, что ему не помешали бы российские истребители Су-30СМ. 

Ранее аналитики высказывали мнение, что на последних переговорах в Сочи, в обмен на российскую поддержку Лукашенко Путин мог снова заговорить о российской военной базе в Беларуси в качестве одного из условий
 
 
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Министр обороны Виктор Хренин находится с рабочим визитом в Российской Федерации.
 
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