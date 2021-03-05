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Обсуждать авиабазу? Министр обороны Лукашенко отправился в Россию
Источник материала: Партизан
Министр обороны Виктор Хренин находится с рабочим визитом в Российской Федерации.
"В рамках визита в Минобороны России состоятся переговоры глав оборонных ведомств Беларуси и России, в ходе которых планируется обсудить актуальные вопросы двустороннего военного сотрудничества", – сообщает пресс-служба минобороны.
Визит министра в Россию продлится целых два дня – 4-5 марта.
При этом по традиции его подробности не сообщаются. Но на днях Лукашенко, сославшись якобы на активность НАТО у границ непрозрачно намекал Путину, что ему не помешали бы российские истребители Су-30СМ.
Ранее аналитики высказывали мнение, что на последних переговорах в Сочи, в обмен на российскую поддержку Лукашенко Путин мог снова заговорить о российской военной базе в Беларуси в качестве одного из условий
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Министр обороны Виктор Хренин находится с рабочим визитом в Российской Федерации.
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