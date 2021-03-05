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За мужество: Мария Колесникова стала лауреатом премии Госдепа США

05.03.2021 10:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Мария Колесникова стала лауреатом Международной женской премии за мужество (IWOC) Госдепа США.

За мужество: Мария Колесникова стала лауреатом премии Госдепа США
Церемонию в онлайн-формате в понедельник, 8 марта, проведет госсекретарь США Энтони Блинкен. Первая леди США Джилл Байден выступит с речью, чтобы отметить мужественные достижения женщин, сообщается на сайте Госдепа.

Премия IWOC государственного секретаря вручается женщинам со всего мира, которые продемонстрировали исключительное мужество и лидерство в борьбе за мир, справедливость, права человека, гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин — часто с большим личным риском и самопожертвованием. 

С момента учреждения этой премии в марте 2007 года и до сегодняшнего дня Государственный департамент наградил более 155 лауреатов из более чем 75 стран.

Дипломатические представительства США за рубежом выдвигают одну женщину, проявившую мужество, а финалисты отбираются и утверждаются старшими должностными лицами Департамента.

Посольство США в Беларуси выдвинуло на премию Марию Колесникову.

"В преддверии президентских выборов 9 августа 2020 года белорусские женщины стали доминирующей политической силой и движущей силой общественных перемен в Беларуси, в немалой степени благодаря Марии Калесниковой. 

После того как власти посадили в тюрьму или сослали трех самых популярных оппозиционных кандидатов-мужчин, Мария и ее партнеры бросили исторический и устойчивый вызов 26-летнему правлению Александра Лукашенко. 

Мария продолжает быть лицом оппозиции внутри Беларуси, мужественно столкнувшись с тюремным заключением после спорных выборов. Несмотря на заключение под стражу, Мария продолжает поддерживать демократическое движение внутри Беларуси и служит источником вдохновения для всех тех, кто стремится завоевать свободу для себя и своих стран", — говорится в заявлении Госдепа.
 
 
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Мария Колесникова стала лауреатом Международной женской премии за мужество (IWOC) Госдепа США.
 
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