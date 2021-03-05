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Военное сотрудничество обсудят главы оборонных ведомств Беларуси и России
05.03.2021 11:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 мар – Sputnik. Двухдневный визит министра обороны Беларуси Виктора Хренина в Россию
О том, что будет на повестке дня у министров, рассуждал Sputnik.
Белорусский выступ
Как говорят военные, "крайняя" личная встреча министров обороны прошла в сентябре в Минске. Тогда подчеркивалось, что, несмотря на пандемию, странам-союзницам удалось сохранить эффективное совместное сотрудничество. Тем более, что сложившаяся военно-политическая обстановка остается сложной.
Затем, накануне нового года, Виктор Хренин и Сергей Шойгу провели
Нынешний визит, возможно, конкретизирует развитие взаимодействия. Так, к примеру, уже сообщалось, что в октябре 2022 года на белорусскую авиабазу прибудут еще 4 новейших многоцелевых комплексов Су-30СМ. Поставки боевых самолетов предусмотрены подписанным контрактом между белорусским оборонным ведомством и российской корпорацией "Иркут". Кроме этого, возможно министры затронут вопросы переобучения белорусских экипажей в российских военных ВУЗах.
© Sputnik
Вначале 2021 года также стало известно, что Беларусь и Россия ведут предконтрактную работу по поставкам зенитных ракетных комплексов С-400 и ракетно-пушечных – "Панцирь".
Еще один контракт предусматривает пополнение авиапарка Беларуси ударными вертолетами Ми-35. Это транспортно-боевая винтокрылая машина служит для уничтожения танков, а также огневой поддержки сухопутной группировки, высадки десанта, эвакуации раненных и доставки грузов. То есть, по сути, является авиационным средством при осуществлении наземных операций.
Таким образом, Беларусь и Россия обновляют парк вооружений средств ВВС и войск ПВО и укрепляют оборону на внешней воздушной границе Союзного государства.
"Запад-2021"
Не исключено, что предметом разговора министров может стать совместное учение "Запад-2021". Это одно из важнейших мероприятий совместной подготовки войск, намеченное на нынешний год.
© Sputnik / Виктор Толочко
Еще со времен СССР исторически сложилось, что в Беларуси и западных регионах России отрабатываются сценарии военно-политического кризиса и проведение соответствующих армейских операций.
Действия в 2021 году развернутся на полигонах двух стран с 10 по 16 сентября. Согласно замыслу, будут отработаны действия штурмовых групп в городских условиях (чаще всего современные конфликты разворачиваются в урбанизированной местности). Будет проверена эффективность новейших и модернизированных вооружений. Белорусские военные также заинтересованы получить боевой опыт, которым обладает российская армия.
В числе приоритетных тренировок двух стран -
Оружейный смотр
© Sputnik / Виктор Толочко
Возможно, Виктор Хренин официально пригласит Сергея Шойгу и российскую делегацию посетить оборонный форум в Минске, а российских оружейников - поучаствовать и представить новейшие экземпляры вниманию иностранных гостей. Броне- и робототехника, авиакомплексы и беспилотные аппараты, средства связи и противовоздушной обороны – всего на площадях представят экспозицию не менее, чем по 20 направлениям. Выставка в Минске пройдет с 23 по 26 июня 2021 года.
Впрочем, некоторые вопросы министры обороны Беларуси и России проведут за закрытыми дверями. Не исключено, что на повестке и более долгосрочные темы сотрудничества двух стран.
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От поставок вооружений до проведения совместных учений – какие вопросы могут затронуть на переговорах в Москве.
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