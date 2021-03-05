Военное сотрудничество обсудят главы оборонных ведомств Беларуси и России

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 мар – Sputnik. Двухдневный визит министра обороны Беларуси Виктора Хренина в Россию начался сегодня, на пятницу запланирована встреча с российским коллегой – Сергеем Шойгу, сообщает пресс-служба белорусского военного ведомства.

О том, что будет на повестке дня у министров, рассуждал Sputnik.

Белорусский выступ

Как говорят военные, "крайняя" личная встреча министров обороны прошла в сентябре в Минске. Тогда подчеркивалось, что, несмотря на пандемию, странам-союзницам удалось сохранить эффективное совместное сотрудничество. Тем более, что сложившаяся военно-политическая обстановка остается сложной.

Затем, накануне нового года, Виктор Хренин и Сергей Шойгу провели телефонные переговоры . Министры обсудили обеспечение военной безопасности Союзного государства. Кроме того, говорили о подготовке к совместным мероприятиям оперативной и боевой подготовки, а также к предстоящему празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Нынешний визит, возможно, конкретизирует развитие взаимодействия. Так, к примеру, уже сообщалось, что в октябре 2022 года на белорусскую авиабазу прибудут еще 4 новейших многоцелевых комплексов Су-30СМ. Поставки боевых самолетов предусмотрены подписанным контрактом между белорусским оборонным ведомством и российской корпорацией "Иркут". Кроме этого, возможно министры затронут вопросы переобучения белорусских экипажей в российских военных ВУЗах.

Вначале 2021 года также стало известно, что Беларусь и Россия ведут предконтрактную работу по поставкам зенитных ракетных комплексов С-400 и ракетно-пушечных – "Панцирь".

Еще один контракт предусматривает пополнение авиапарка Беларуси ударными вертолетами Ми-35. Это транспортно-боевая винтокрылая машина служит для уничтожения танков, а также огневой поддержки сухопутной группировки, высадки десанта, эвакуации раненных и доставки грузов. То есть, по сути, является авиационным средством при осуществлении наземных операций.

Таким образом, Беларусь и Россия обновляют парк вооружений средств ВВС и войск ПВО и укрепляют оборону на внешней воздушной границе Союзного государства.

"Запад-2021"

Не исключено, что предметом разговора министров может стать совместное учение "Запад-2021". Это одно из важнейших мероприятий совместной подготовки войск, намеченное на нынешний год.

Еще со времен СССР исторически сложилось, что в Беларуси и западных регионах России отрабатываются сценарии военно-политического кризиса и проведение соответствующих армейских операций.

Действия в 2021 году развернутся на полигонах двух стран с 10 по 16 сентября. Согласно замыслу, будут отработаны действия штурмовых групп в городских условиях (чаще всего современные конфликты разворачиваются в урбанизированной местности). Будет проверена эффективность новейших и модернизированных вооружений. Белорусские военные также заинтересованы получить боевой опыт, которым обладает российская армия.

В числе приоритетных тренировок двух стран - учения по линии ОДКБ . В этом году важнейшие принимает Таджикистан и Россия. Белорусские подразделения будут задействованы в составе коллективных сил оперативного реагирования, быстрого развертывания и в миротворческих учебных операциях. Также во время маневров "Поиск", "Взаимодействие" и "Эшелон" параллельно будут отработаны вопросы снабжения и применения средств радиоэлектронной борьбы.

Оружейный смотр

Один раз в два года Минск организует международный военный салон "MILEX". В последний раз его посетили зарубежные делегации почти из 50 стран. В 2021 году белорусская выставка вооружений и военной техники пройдет в юбилейный - 10-й по счету - раз. Дата, конечно, накладывает особые обязательства как на организаторов, так и на участников.

Возможно, Виктор Хренин официально пригласит Сергея Шойгу и российскую делегацию посетить оборонный форум в Минске, а российских оружейников - поучаствовать и представить новейшие экземпляры вниманию иностранных гостей. Броне- и робототехника, авиакомплексы и беспилотные аппараты, средства связи и противовоздушной обороны – всего на площадях представят экспозицию не менее, чем по 20 направлениям. Выставка в Минске пройдет с 23 по 26 июня 2021 года.

Впрочем, некоторые вопросы министры обороны Беларуси и России проведут за закрытыми дверями. Не исключено, что на повестке и более долгосрочные темы сотрудничества двух стран.

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