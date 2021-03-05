Под горшок: в сети раскритиковали новую стрижку Ани Лорак

Источник материала: Sputnik Беларусь

Украинская певица Анни Лорак смутила поклонников: звезда решилась на неожиданную смену имиджа ради нового видеоклипа на песню "Наполовину".

Сюжет видео на новую композицию звезды можно отчасти назвать автобиографичным: в песне Лорак повествует о драме между двумя влюбленными, делая отсылку на неудачный опыт в своей жизни – развод с супругом. Певица поделилась кадром из видео, который привлек внимание всех фанатов.

Пользователи социальных сетей обсуждают новый образ Лорак: кардинальное преображение звезды понравилось далеко не каждому поклоннику.

На снимке певица предстала без привычных длинных локонов, в стиле 20-х годов – с экстремально короткой стрижкой "под горшок", вызвав негодование фанатов.

"Надеюсь, что это просто парик"; "Под горшок? Ужас"; "Это не ваша стрижка"; "Каролина, верни свои длинные волосы", – прокомментировали подписчики.

Напомним, что до этого Лорак критиковали за увеличенные губы и снимки в латексе .

Читайте также:

"Наэлектризованный одуван": новый образ Ходченковой рассмешил поклонников

поклонников Вечер Игоря Крутого в Минске: Басков забыл слова , а Билан лег на сцену

Певица Граймс в одежде от украинского бренда показала сына Илона Маска