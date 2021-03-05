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Под горшок: в сети раскритиковали новую стрижку Ани Лорак

05.03.2021 11:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Украинская певица Анни Лорак смутила поклонников: звезда решилась на неожиданную смену имиджа ради нового видеоклипа на песню "Наполовину".

Сюжет видео на новую композицию звезды можно отчасти назвать автобиографичным: в песне Лорак повествует о драме между двумя влюбленными, делая отсылку на неудачный опыт в своей жизни – развод с супругом. Певица поделилась кадром из видео, который привлек внимание всех фанатов.

Пользователи социальных сетей обсуждают новый образ Лорак: кардинальное преображение звезды понравилось далеко не каждому поклоннику.

На снимке певица предстала без привычных длинных локонов, в стиле 20-х годов – с экстремально короткой стрижкой "под горшок", вызвав негодование фанатов. 

"Надеюсь, что это просто парик"; "Под горшок? Ужас"; "Это не ваша стрижка"; "Каролина, верни свои длинные волосы", – прокомментировали подписчики.

Напомним, что до этого Лорак критиковали за увеличенные губы и снимки в латексе.

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Теги: Минск
 
 
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Пользователи социальных сетей активно комментируют новую публикацию дивы в соцсетях и соревнуются в острословии.
 
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