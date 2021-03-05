Евро и российский рубль сильно падают утром в пятницу

На открытии торгов на БВФБ в пятницу, 5 марта, сильно сдают позиции европейская и российская валюты.





По данным на 10:30, доллар добавляет 0,003 пункта и торгуется на уровне 2,611 белорусского рубля.

Российский рубль теряет в весе 0,02225 пункта — 3,5114 белорусского рубля за 100 российских, а евро 0,019 пункта — 3,1227 белорусского рубля.