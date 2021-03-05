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Евро и российский рубль сильно падают утром в пятницу

05.03.2021 11:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На открытии торгов на БВФБ в пятницу, 5 марта, сильно сдают позиции европейская и российская валюты.

Евро и российский рубль сильно падают утром в пятницу

По данным на 10:30, доллар добавляет 0,003 пункта и торгуется на уровне 2,611 белорусского рубля.

Российский рубль теряет в весе 0,02225 пункта — 3,5114 белорусского рубля за 100 российских, а евро 0,019 пункта — 3,1227 белорусского рубля.

 
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На открытии торгов на БВФБ в пятницу, 5 марта, сильно сдают позиции европейская и российская валюты.
 
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