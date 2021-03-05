Источник материала: Хартия'97

Ученые обнаружили на астероиде Итокава сенсационную находку 1 5.03.2021, 10:59

1,888

Она может переписать историю жизни на Земле.

Ученые-планетологи из Лондонского королевского университета Холлоуэя исследовали крупинку грунта, доставленного на Землю с астероида Итокава и впервые обнаружили материалы, необходимые для жизни на Земле, включая органическое вещество и воду. Об этом рассказывает Mail Online (перевод - «Апостроф» ).

Исследуемый грунт был доставлен на Землю в рамках миссии Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) "Хаябуса" в 2010 году.

Согласно выводам ученых, вода и органическое вещество возникли на самом астероиде, а не появились в результате столкновения с другим телом. Это позволяет предположить, что Итакава эволюционировала в течение миллиардов лет.

По словам исследователей, это открытие способно "переписать историю жизни на нашей планете", поскольку оно очень похоже на путь эволюции на ранней Земле.

"Хотя органическое вещество прямо не предполагает, что жизнь может зародиться на астероиде, это говорит нам о том, что астероид несет в себе то же сырье, которое послужило исходным сырьем для происхождения жизни на Земле", — пояснил Куини Чан, ведущий автор исследования.

Исследование показывает, что астероиды S-типа, такие как Итокава, содержат сырые ингредиенты для жизни.

"Астероиды S-типа — астероиды каменного типа — могут не содержать такого большого количества богатого углеродом материала, как углеродсодержащие астероиды, однако их химический состав и содержание воды эволюционировали аналогично нашей пребиотической Земле", — добавил Куини Чан.

Именно астероиды S-типа чаще всего попадают на Землю.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .