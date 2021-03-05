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Какие курсы доллара и евро установили обменники 5 марта

05.03.2021 11:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Какие курсы доллара и евро установили обменники 5 марта

  • 5.03.2021, 10:55
Какие курсы доллара и евро установили обменники 5 марта

Доллар растет.

Курс доллара на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже 5 марта растет. Tut.by посмотрел, какие курсы валют установили обменники.

Что происходит на торгах 5 марта

На торгах курс доллара вырос на 0,11% — до 2,6108 рубля, евро снизился на 0,6% — до 3,1227 рубля, а курс российского рубля упал на 0,58% — до 3,5133 рубля за 100 российских рублей. Данные на 10.22.

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Теги: Курсы валют
 
 
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