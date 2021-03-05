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Bloomberg: Наемники ЧВК «Вагнера» тайно присутствуют в 10 странах Африки

05.03.2021 11:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Bloomberg: Наемники ЧВК «Вагнера» тайно присутствуют в 10 странах Африки

  • 5.03.2021, 10:35
Bloomberg: Наемники ЧВК «Вагнера» тайно присутствуют в 10 странах Африки
иллюстрационное фото

СМИ рассекретили места их дислокации.

Российские наемники из частной военной компании «Вагнер» дислоцированы в ряде стран Африки, в частности, в Судане, Центральноафриканской республике, Ливии, Зимбабве, Анголе, Мадагаскаре, Гвинее, Гвинее-Бисау, Мозамбике и, предположительно, Демократической Республике Конго, сообщает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на Bloomberg.

«Хотя Москва официально не признает деятельность «Вагнера», ЧВК функционирует под вывеской компаний различного профиля, в частности компаний по добыче золота и алмазов, военному обучению или специализирующихся на кибервойне», — говорится в сообщении.

Как утверждает агентство, взамен дочерние компании «Вагнера» получают право на использование минеральных и природных ресурсов этих стран, закупку оружия, технологий и предоставление военных услуг.

«Вся эта деятельность направлена на расширение геостратегического влияния России на Африканском континенте», — отмечается в сообщении.

Кроме того, агентство утверждает, что российские наемники участвуют в обучении армии, защите высокопоставленных лиц, борьбе с террористами и охране рудников золота, алмазов и урана в горячих точках в Ливии, Центральноафриканской республике, Судане и Мозамбике.

Только в Ливии, по данным издания, размещены около 2 тыс. наемников из ЧВК «Вагнер» из России, регионов восточной Украины и Сербии.

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