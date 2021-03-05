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«Белого медведя жду, шуба нужна». Белорусские ученые в Антарктиде записали видеопоздравление (видео)

05.03.2021 11:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Высокую планку сегодня задали участники двенадцатой Белорусской антарктической экспедиции. По поводу 8 Марта они записали творческое видео с ролевыми постановками. Сделали так же, лучше или хуже? Присылайте нам, поделимся!

«Команда 12-й Белорусской антарктической экспедиции шлет самые теплые и душевные поздравления своим любимым и всем прекрасным женщинам НАН Беларуси и нашей страны с 8 Марта!

Вам мужчины дарят цветы, ради вас совершают подвиги, пишут стихи, слагают песни!

Желаем вам ловить восхищенные взгляды, чувствовать любовь, заботу и уважение мужчин каждый день!

С любовью из Антарктиды!

Команда 12-й БАЭ».

Ждем ваших фотографий и видео о поздравлениях на работе. Присылайте в наш телеграм-бот немедленно!

 
 
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Высокую планку сегодня задали участники двенадцатой Белорусской антарктической экспедиции. По поводу 8 Марта они записали творческое видео с ролевыми...
 
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