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«Белого медведя жду, шуба нужна». Белорусские ученые в Антарктиде записали видеопоздравление (видео)
Источник материала: Onliner
Высокую планку сегодня задали участники двенадцатой Белорусской антарктической экспедиции. По поводу 8 Марта они записали творческое видео с ролевыми постановками. Сделали так же, лучше или хуже? Присылайте нам, поделимся!
«Команда 12-й Белорусской антарктической экспедиции шлет самые теплые и душевные поздравления своим любимым и всем прекрасным женщинам НАН Беларуси и нашей страны с 8 Марта!
Вам мужчины дарят цветы, ради вас совершают подвиги, пишут стихи, слагают песни!
Желаем вам ловить восхищенные взгляды, чувствовать любовь, заботу и уважение мужчин каждый день!
С любовью из Антарктиды!
Команда 12-й БАЭ».
Ждем ваших фотографий и видео о поздравлениях на работе. Присылайте в наш
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«Белого медведя жду, шуба нужна». Белорусские ученые в Антарктиде записали видеопоздравление (видео)
Высокую планку сегодня задали участники двенадцатой Белорусской антарктической экспедиции. По поводу 8 Марта они записали творческое видео с ролевыми...
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