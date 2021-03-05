«Белого медведя жду, шуба нужна». Белорусские ученые в Антарктиде записали видеопоздравление (видео)

Источник материала: Onliner

Высокую планку сегодня задали участники двенадцатой Белорусской антарктической экспедиции. По поводу 8 Марта они записали творческое видео с ролевыми постановками. Сделали так же, лучше или хуже? Присылайте нам, поделимся!

«Команда 12-й Белорусской антарктической экспедиции шлет самые теплые и душевные поздравления своим любимым и всем прекрасным женщинам НАН Беларуси и нашей страны с 8 Марта!

Вам мужчины дарят цветы, ради вас совершают подвиги, пишут стихи, слагают песни!

Желаем вам ловить восхищенные взгляды, чувствовать любовь, заботу и уважение мужчин каждый день!

С любовью из Антарктиды!

Команда 12-й БАЭ».

Ждем ваших фотографий и видео о поздравлениях на работе. Присылайте в наш телеграм-бот немедленно!