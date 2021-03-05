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Городские власти призывают к массовой уборке в Минске с 15 марта. А вы пойдете махать метлой?
Источник материала: Onliner
Весна пришла, снег растаял, и миру явилось то, что скрывалось под белой пушистой толщей на протяжении нескольких месяцев. Картина так себе — будто новая пора года несет не обновление, а разруху. Впрочем, все можно исправить. Главное, чтобы были свободные руки и заряд энергии. И хотя до официального республиканского субботника еще далеко, столичные власти уже призывают всех-всех-всех поучаствовать в уборке города. «С 15 марта все субъекты хозяйствования, объекты здравоохранения, образования должны приступить к генеральной уборке столицы», — передает агентство
— Коммунальные службы города напряженно работали зимой, за что им огромное спасибо, и, как только сошел снег, они занялись наведением порядка на территориях. С учетом прогноза, с 15 марта к ним должны присоединиться все субъекты, чтобы навести идеальную чистоту. Администрациям районов до этого срока необходимо «сверить часы» и поставить задачи субъектам хозяйствования, — сказал Дорохович.
Он добавил, что всем балансодержателям территорий в городе уже сейчас следует активно заняться очисткой от песка колодцев ливневой канализации и дорог. Ведь именно им обрабатывали улицы против зимней скользкости, особенно в местах подтоплений. Активного участия в наведении порядка в городе ждут от учащихся старших классов школ, средних специальных учебных заведений, студентов вузов.
Поручение звучит, конечно, интересно. И если школьникам-студентам от него никуда не деться, то со взрослыми людьми ситуация обычно выглядит по-другому: «субъекты хозяйствования и учреждения здравоохранения» не отправляют специалистов махать метлами, а справляются силами нанятых уборщиков-дворников. Или у вас не так? Расскажите, приходилось ли вам после школы/университета принимать участие в наведении порядка в городе или субботнике?
А вы принимали участие в субботниках/наведениях порядка после окончания учебы?
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Весна пришла, снег растаял, и миру явилось то, что скрывалось под белой пушистой толщей на протяжении нескольких месяцев. Картина так себе — будто новая пора года...
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