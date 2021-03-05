Генпрокуратура попросила Литву выдать Светлану Тихановскую

Источник материала: Onliner

Генеральная прокуратура Беларуси направила в адрес Генеральной прокуратуры Литвы просьбу о выдаче Светланы Тихановской для привлечения к уголовной ответственности за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства. Об этом информирует пресс-служба белорусского ведомства.

Ранее сообщалось , что Тихановская объявлена в межгосударственный розыск. То есть из письма белорусской прокуратуры может следовать, что бывшего кандидата в президенты удалось найти.

Также Генпрокуратура направила в Гомельский областной суд уголовное дело в отношении четырех доверенных лиц Тихановской. Согласно материалам дела, обвиняемые, действуя по сговору с Тихановской, планировали организацию массовых беспорядков в Гомеле, захват зданий органов управления, назначение глав администраций и председателей исполкомов.

На днях СК сообщал : «Для осуществления плана последние приискивали желающих среди бывших военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и Министерства по чрезвычайным ситуациям. С целью проработки и подробного планирования своих действий обвиняемые 5 августа организовали встречу, на которой присутствовала в том числе сама Тихановская. Обвиняемые с ее участием обсуждали план по организации массовых беспорядков в Гомеле, а также захвату зданий администраций и исполкомов, назначению вместо глав и председателей своих лиц. Поддержав план, она согласилась выдать денежные средства на закупку электрошокеров, газовых баллончиков, раций, мегафонов, микрофонов, иных предметов и орудий, предназначенных для совершения преступления. Преступная деятельность обвиняемых была пресечена сотрудниками милиции, которые задержали основных фигурантов в период с 6 по 8 августа прошлого года».