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Лукашенко решает судьбу «Мотовело». А у вас был/есть минский велосипед?
Источник материала: Onliner
Александр Лукашенко продолжает визиты в трудовые (и не только) коллективы. Сегодня он посещает минское ОАО «Мотовело». Его нынешний способ зарабатывания, видимо, отражает заглавная страница корпоративного сайта. Она начинается двумя большими баннерами: «Аренда помещений» и «Распродажа» (колес, инвалидных колясок, велосипедов). Предстоит определиться с будущим.
В 2018 году предприятие было объявлено банкротом. Впоследствии Лукашенко говорил, что это производство нельзя потерять, и потребовал разработать план развития мотовелозавода,
Агентство приводит слова нынешнего директора ООО «МВЗ» Николая Ладутько: «При банкротстве была поставлена цель — постепенный переход площадки под госуправление, в интересах государства. И я как руководитель „Мотовело“ подал документы на банкротство. Год прошел, второй, третий, а решения нет. Здания, сооружения ветшают. В корпусах, где мы находимся, нет отопления. Дровяной печью подтапливаем и инфракрасными обогревателями чуть-чуть». Ситуация, по его мнению, зашла в тупик.
Прибыв на территорию, Александр Лукашенко потребовал по-хозяйски, по-народному подходить к развитию ОАО, где много незадействованных территорий,
Лукашенко поручил главе КГК еще раз проанализировать необходимость сноса тех или иных зданий; считает, что нужно грамотно использовать эту большую территорию практически в центре Минска. Тем более что некоторые здания на протяжении многих лет формируют исторический облик столицы.
У вас был (есть) минский велосипед/мотоцикл?
Чтобы сделать свой выбор,
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Александр Лукашенко продолжает визиты в трудовые (и не только) коллективы. Сегодня он посещает минское ОАО «Мотовело». Его нынешний способ зарабатывания, видимо,...
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