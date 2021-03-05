Наезд на инспектора расценили как покушение на убийство. Приговор — 10 лет усиленного режима (видео)

Источник материала: Onliner

ДТП случилось 12 августа на пересечении улицы Мельникайте и проспекта Победителей. Изначально в МВД сообщали: «Сотрудника ГАИ в центре Минска сбили и прокатили на капоте, он доставлен в медучреждение. Совершил наезд 45-летний мужчина на Skoda. Он попытался скрыться с места происшествия, но вскоре был задержан. Для остановки сотрудники применили табельное оружие». Позже действия водителя были квалифицированы как покушение на убийство сотрудника ОВД. Сегодня озвучен приговор по этому делу.

О ходе заседания сообщает лишенный аккредитации правозащитный центр «Вясна».

Минский городской суд рассмотрел уголовное дело за покушение на убийство сотрудника ОВД (ст. 14, ст. 362 Уголовного кодекса) против 45-летнего бизнесмена Александра Троцкого. По версии обвинения, он провез 12 августа на капоте своей машины сотрудника ГАИ Владимира Юрова, в результате чего тот получил телесные повреждения, которые не повлекли за собой кратковременного расстройства здоровья. По словам Троцкого, его машину беспричинно остановили люди в темном и балаклавах, а когда тот, опасаясь за свою жизнь, отказался выйти из машины, сотрудник ГАИ «достал боевое оружие и направил в его сторону, прицелился прямо в голову». Дело рассматривается под председательством судьи Сергея Хрипача.

Прокурор Антон Тюменцев считает, что вина Александра Троцкого по ст. 14, ст. 362 Уголовного кодекса полностью доказана, его умысел был направлен именно на убийство пострадавшего сотрудника ГАИ Владимира Юрова. По мнению прокурора, действия Троцкого квалифицированы правильно. Гособвинитель попросил суд назначить Троцкому наказание в виде 11 лет лишения свободы в условиях усиленного режима, а иск потерпевшего в 20 тысяч рублей «удовлетворить в пределах разумного».





Адвокат Александра Троцкого Евгений Маслов приходит к выводу, что достаточных доказательств совершения преступления обвинение не предоставило. Не представлено и доказательств того, что был прямой умысел: «Все действия были направлены на то, что Троцкий боялся за свою жизнь». Как отмечает адвокат, в протоколе допроса сотрудника ГАИ Юрова от 14 августа есть фраза: «Сотрудник ОМОНа, который стоял рядом со мной и сказал, чтобы Троцкий заглушил двигатель, вышел из машины и предоставил свой мобильный телефон». Это была истинная причина остановки. У сотрудников ОМОНа нет таких полномочий, поэтому Троцкий мог законно не подчиняться этому требованию. Маслов отмечает, что от Юрова требований Троцкому не поступало, а от сотрудника ОМОНа требования были незаконны. Кроме этого, у сотрудников внутренних дел не было законных оснований на применение оружия: инспектором были нарушены пункты приказа 155.

Также адвокат обращает внимание, что из показаний Кароты следует, что у него была медицинская маска и головной убор. Но на просмотренных записях было видно, что все находящиеся там были в балаклавах. Свидетель Козлов (бывший сотрудник ОМОНа) единственный, кто отчетливо видел момент наезда автомобиля. По его мнению, результат падения был связан с выкручиванием колес подзащитным влево. Адвокат подчеркивает, что целью наезда была не попытка убийства, а попытка скрыться с места, где ему угрожала опасность. По мнению защиты, так как в данном случае нет умысла, то Троцкий подлежит оправданию, поскольку в его действиях нет состава преступления.

45-летний бизнесмен Александр Троцкий в последнем слове сказал, что никогда представить не мог, что окажется в такой ситуации: «Всегда по жизни я шел вперед и добивался успеха исключительно благодаря собственной работе. Постоянно занимался своим профессиональным развитием и старался быть хорошим примером своим детям. Пользуясь случаем, хочу попросить прощения у моей семьи, жены, детей, всех родных и близких мне людей. Я знаю, что, оказавшись в этой ситуации, я вас сильно огорчил и оставил в этой тяжелой ситуации. Честно, от всей души прошу меня простить. Я всегда считал, что если ты честно и от души делаешь свое дело и стремишься приносить пользу, то это и есть тот минимум, за который никогда не будет стыдно. Когда я ехал домой 12 августа по своему родному городу, в самом его центре... И попав в эту печальную ситуацию, я просто оказался не готов. Я в принципе не мог представить себе, что такое возможно и может быть. И когда тебя останавливают люди с оружием и направляют его в мою сторону — я испугался и уехал».

Судья Сергей Хрипач признал Александра виновным по ст. 14, ст. 362 Уголовного кодекса, решил, что у Троцкого действительно был умысел на убийство сотрудника ГАИ, и наказал его 10 годами лишения свободы в условиях усиленного режима. Прокурор Антон Тюменцев просил наказать Троцкого 11 годами колонии. Это рекордный срок заключения для задержанного во время протестов. Также суд обязал Троцкого выплатить потерпевшему сотруднику ГАИ 10 тысяч рублей морального и материального ущерба.