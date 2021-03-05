Квартира из одной кухни сдается за $1100

Источник материала: Onliner

Лондон славится не только своими ценами на недвижимость, но и предложениями на любой вкус. Например, там нашлось идеальное предложение для тех, кто любит, чтобы все было под рукой. В буквальном смысле. Микроквартира на западе британской столицы фактически состоит из одной комнаты. Это и кухня, и спальня, и гостиная, и даже душевая на нескольких квадратных метрах.

Такой вариант проживания, конечно, устроит не всех, но и у него есть некоторые достоинства. В первую очередь, это расположение. Дом находится в лондонском районе Ноттинг Хилл, одном из самых престижных в городе. Это объясняет и цену — за удовольствие жить в цокольном этаже в одной комнате придется выложить сразу £790 в месяц (почти $1100). Правда, в цену включена не только аренда, но и стоимость воды, газа и электричества. Дополнительно счастливому жильцу придется выложить лишь муниципальный налог и заплатить за Wi-Fi.













Квартира представляет собой апофеоз компактности. По сути, это довольно просторная кухня, где нашлось место кровати (точнее, матрасу), шкафу для одежды и душевой кабине. Одновременно помещение выполняет роль столовой, кабинета и гостиной. Унитаз, справедливости ради, вынесен в изолированный уголок. Можно не сомневаться, что и такая «студия» найдет своего хозяина. Обычно подобные квартиры берут в качестве запасного жилья на случай внезапной ночевки в городе при наличии загородного дома.







