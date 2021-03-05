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Квартира из одной кухни сдается за $1100

05.03.2021 11:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Лондон славится не только своими ценами на недвижимость, но и предложениями на любой вкус. Например, там нашлось идеальное предложение для тех, кто любит, чтобы все было под рукой. В буквальном смысле. Микроквартира на западе британской столицы фактически состоит из одной комнаты. Это и кухня, и спальня, и гостиная, и даже душевая на нескольких квадратных метрах.

Такой вариант проживания, конечно, устроит не всех, но и у него есть некоторые достоинства. В первую очередь, это расположение. Дом находится в лондонском районе Ноттинг Хилл, одном из самых престижных в городе. Это объясняет и цену — за удовольствие жить в цокольном этаже в одной комнате придется выложить сразу £790 в месяц (почти $1100). Правда, в цену включена не только аренда, но и стоимость воды, газа и электричества. Дополнительно счастливому жильцу придется выложить лишь муниципальный налог и заплатить за Wi-Fi.

Квартира из одной кухни сдается за 00
Квартира из одной кухни сдается за 00
Квартира из одной кухни сдается за 00

Квартира представляет собой апофеоз компактности. По сути, это довольно просторная кухня, где нашлось место кровати (точнее, матрасу), шкафу для одежды и душевой кабине. Одновременно помещение выполняет роль столовой, кабинета и гостиной. Унитаз, справедливости ради, вынесен в изолированный уголок. Можно не сомневаться, что и такая «студия» найдет своего хозяина. Обычно подобные квартиры берут в качестве запасного жилья на случай внезапной ночевки в городе при наличии загородного дома.

Квартира из одной кухни сдается за 00
Квартира из одной кухни сдается за 00

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Лондон славится не только своими ценами на недвижимость, но и предложениями на любой вкус. Например, там нашлось идеальное предложение для тех, кто любит, чтобы все...
 
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