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Коллаж: РБК-Украина

Главные приметы этого дня:

Что категорически нельзя делать в этот день:

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Праздник 5 марта и его приметы: что нельзя делать в этот день, у кого именины Выбросьте старую обувь из дома - весь год будет достаток.

Наши предки даже переименовали этот день и называли его «катыш». Обычно в этот день катались на санях, так как зимний сезон подходил к концу.5 марта нельзя было смотреть вечером на звезды, поскольку в противном случае беду на себя накликаешь. Наши предки верили, что в начале марта небо счастье уносит. Пророчили жуткие явления тем, кто нарушит запрет. Верили, что 5 марта в образе падающих звезд предстают духи, и на ночь они ложатся в постель к замужним женщинам, когда их супруги отсутствуют.Снег прошел к этому дню – будет плохой и неурожайный год.Сороки и галки в снегу купаются – будет оттепель.Пошел снег с дождем – ждите бурного разлива рек и даже оттепели.Если тайком добыть и отнести в поле огонь либо горящие угли, то будет урожайный год.Меняется направление ветра - примета того, что оттепель будет недолгой.Не начинайте новых дел в этот день– это предвещает неудачу.Не обещайте ничего другим, поскольку, скорее всего, выполнить их не получится.Не допускайте простуд в этот день - болезнь долго не уйдет.Выбросьте старую обувь из дома - весь год будет достаток.Именины в этот день празднуют Антон, Василий, Давид, Денис, Иван, Николай, Лев, Сергей и Ярослав.