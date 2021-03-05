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«Из грязи в князи»: критик Соседов безжалостно раскатал Киркорова и Баскова

05.03.2021 11:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Из грязи в князи»: критик Соседов безжалостно раскатал Киркорова и Баскова
Филипп Киркоров и Николай Басков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сергей Соседов славится своими яркими и неоднозначными высказываниями в адрес звезд отечественного шоу-бизнеса. На этот раз под удар попали Филипп Киркоров и Николай Басков.

Ранее Виктор Дробыш осудил «натурального блондина» за то, что исполнитель якобы слишком любит понты. Он припомнил Николаю Баскову то, что на все мероприятия он приезжает на шикарном лимузине с огромным количеством охраны, и создается впечатление, что прибыл Клинтон, а не певец.

Комментируя высказывание Дробыша, Сергей Соседов отметил, что демонстрация роскоши непозволительна ни отечественным артистам, ни зарубежным. Критик считает подобное поведение дурным тоном, отмечая, что все идет от плохого воспитания. «Ущербное сознание — из грязи в князи», – заявил Сергей. Он подчеркнул, что сегодня нашим звездам всегда всего мало, они наполнены «ложным пафосом».

Каждый раз, когда Сергей видит что-то подобное, ему хочется спросит у артистов, кем они себя возомнили. Он сообщил, что, по его мнению, всем им далеко до великих людей, а весь их успех – это просто везение. По мнению Соседова, жить в таком богатстве и активно демонстрировать свое превосходство непозволительно в то время, как поклонники живут в нищете. Критик подчеркнул, что дело вовсе не в нашей стране, Мадонне и Элтону Джону также не следует вести себя так вызывающе.

Напомним, Филипп Киркоров и Николай Басков уже второй раз за недавнее время становятся поводом для резких высказываний критика. Ранее он высоко оценил новый альбом Земфиры и подчеркнул, что певица вложила в него душу. А вот композиции Баскова и Киркорова, в отличие от артистки, вовсе «не творчество».
 
 
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Ранее Виктор Дробыш осудил «натурального блондина» за то, что исполнитель якобы слишком любит понты.
 
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