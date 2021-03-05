Источник материала: UDF



Филипп Киркоров и Николай Басков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Из грязи в князи»: критик Соседов безжалостно раскатал Киркорова и Баскова Ранее Виктор Дробыш осудил «натурального блондина» за то, что исполнитель якобы слишком любит понты.

Ранееосудил «натурального блондина» за то, что исполнитель якобы слишком любит понты. Он припомнилто, что на все мероприятия он приезжает на шикарном лимузине с огромным количеством охраны, и создается впечатление, что прибыл Клинтон, а не певец.Комментируя высказывание Дробыша,отметил, что демонстрация роскоши непозволительна ни отечественным артистам, ни зарубежным. Критик считает подобное поведение дурным тоном, отмечая, что все идет от плохого воспитания. «Ущербное сознание — из грязи в князи», – заявил Сергей. Он подчеркнул, что сегодня нашим звездам всегда всего мало, они наполнены «ложным пафосом».Каждый раз, когда Сергей видит что-то подобное, ему хочется спросит у артистов, кем они себя возомнили. Он сообщил, что, по его мнению, всем им далеко до великих людей, а весь их успех – это просто везение. По мнению Соседова, жить в таком богатстве и активно демонстрировать свое превосходство непозволительно в то время, как поклонники живут в нищете. Критик подчеркнул, что дело вовсе не в нашей стране,также не следует вести себя так вызывающе.Напомним,и Николай Басков уже второй раз за недавнее время становятся поводом для резких высказываний критика. Ранее он высоко оценил новый альбоми подчеркнул, что певица вложила в него душу. А вот композиции Баскова и Киркорова, в отличие от артистки, вовсе «не творчество».