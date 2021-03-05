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Евро начал торги 5 марта обвалом на минимум за две недели

05.03.2021 11:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Евро начал торги 5 марта обвалом на минимум за две недели
Иллюстративное фото
Торги на БВФБ открылись падением российского рубля и евро, что привело к снижению стоимости корзины валют на 0,35% до минимума за 11 дней.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По данным banki24.by по состоянию на 10:18:

Курс доллара поднялся всего на 0,0020 BYN до 2,6100 BYN/USD.

Доллар дорожает второй день, но общее укрепление составило лишь 0,0026 BYN. С начала недели стоимость американской валюты выросла на 0,0046 BYN.

Курс евро обвалился на 0,0183 BYN до 3,1234 BYN/EUR. Евро дешевеет второй день и за это время его стоимость рухнула уже на 0,0295 BYN, а с начала недели на 0,0428 BYN.

Курс российского рубля упал на 0,0190 BYN до 3,5149 BYN/100 RUB.

Сотня российских рублей за два дня подешевела на 0,0304 BYN, но с начала недели всё же подорожала на 0,0121 BYN.

Напомним, что по итогам торгов 3 марта рубль РФ подскочил до максимума за полгода.

ЗВР Беларуси по итогам февраля опять снизились
Нацбанк отчитался за февраль. Снижение золотовалютных резервов составило всего 89 млн. долларов (минус 1,2%).

При этом удалось погасить обязательства на 250 млн. долларов. Напомним, что в январе текущего года ЗВР упали на 265 млн. долларов (минус 3,5%).

Таким образом, резервы Нацбанка упали с начала года уже на 354 млн. долларов.

Московская биржа


Утром на торгах стоимость доллара выросла по сравнению со вчерашними значениями примерно на 40 копеек до 74,44 российских рублей, а за евро подорожал почти на рубль до 89,99 российских рублей.

Российский рубль подешевел к доллару и евро ещё вчера вечером после новостей о том, что США и Великобритания ещё не закончили с санкциями.
 
Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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Курс российского рубля упал на 0,0190 BYN до 3,5149 BYN/100 RUB.
 
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