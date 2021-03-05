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Водителя, который 12 августа наехал на гаишника, приговорили к 10 годам колонии

05.03.2021 11:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Водителя, который 12 августа наехал на гаишника, приговорили к 10 годам колонии
Александр Троцкий в суде / Svaboda.org
Вынесен приговор по делу Александра Троцкого, 45-летнего бизнесмена из Минска. Его обвиняли в покушении на убийство сотрудника органов внутренних дел и приговорили к 10 годам колонии усиленного режима.

Согласно материалам дела, Александр Троцкий 12 августа сбил сотрудника ГАИ Владимира Юрова — провез его на капоте своей машины. В результате Юров получил телесные повреждения, которые, правда, не повлекли за собой кратковременного расстройства здоровья, напоминают правозащитники.

Троцкий свою вину не признал. Он говорил в суде, что нажал на газ, опасаясь за свою жизнь. В тот день его остановили «люди с оружием, в балаклавах, темной одежде» и потребовали выйти из машины. Троцкий отказался, после чего, по его словам, на него наставили оружие. Мужчина говорил в суде, что испугался, потому тронулся с места и пытался уехать.

В последнем слове Александр Троцкий говорил о том, что всегда в жизни шел вперед и добивался успехов исключительно своим собственным трудом, постоянно занимался развитием и старался быть примером детям. Он извинился перед родными, что расстроил их, оказавшись в такой ситуации — ситуации, к которой он не был готов.

«Я в принципе не могу представить, что такое возможно и может быть. И когда тебя останавливают люди с оружием и направляют его в мою сторону — я испугался и уехал», — сказал Александр Троцкий.


Прокурор просил для него 11 лет колонии, суд дал 10, это рекордные сроки заключения для задержанных во время протестов, отмечают правозащитники. Кроме того, суд обязал Александра Троцкого выплатить потерпевшему сотруднику ГАИ 10 тысяч рублей морального и материального ущерба.
 
Теги: Минск
 
 
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