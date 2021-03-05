Источник материала: UDF



Александр Троцкий в суде / Svaboda.org

«Я в принципе не могу представить, что такое возможно и может быть. И когда тебя останавливают люди с оружием и направляют его в мою сторону — я испугался и уехал», — сказал Александр Троцкий.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Водителя, который 12 августа наехал на гаишника, приговорили к 10 годам колонии Троцкий свою вину не признал.

Согласно материалам дела,12 августа сбил сотрудника ГАИ— провез его на капоте своей машины. В результате Юров получил телесные повреждения, которые, правда, не повлекли за собой кратковременного расстройства здоровья,правозащитники.Троцкий свою вину не признал. Он говорил в суде, что нажал на газ, опасаясь за свою жизнь. В тот день его остановили «люди с оружием, в балаклавах, темной одежде» и потребовали выйти из машины. Троцкий отказался, после чего, по его словам, на него наставили оружие. Мужчина говорил в суде, что испугался, потому тронулся с места и пытался уехать.В последнем слове Александр Троцкий говорил о том, что всегда в жизни шел вперед и добивался успехов исключительно своим собственным трудом, постоянно занимался развитием и старался быть примером детям. Он извинился перед родными, что расстроил их, оказавшись в такой ситуации — ситуации, к которой он не был готов.Прокурор просил для него 11 лет колонии, суд дал 10, это рекордные сроки заключения для задержанных во время протестов, отмечают правозащитники. Кроме того, суд обязал Александра Троцкого выплатить потерпевшему сотруднику ГАИ 10 тысяч рублей морального и материального ущерба.