Loboda выпустила новый клип. В нем снялись популярные молодые российские актеры

Источник материала: Tut.by

Светлана Лобода выпустила клип «Родной», который сняла режиссер Анна Меликян. Главные роли в нем сыграли популярные молодые российские актеры Юра Борисов и Аня Чиповская.

Сюжет видео рассказывает о паре, которая рассталась. Каждый живет своей жизнью, однако от этого они не перестают быть родными «знакомыми» людьми, которые скучают друг по другу. Но не признаются друг другу в этом. Режиссер клипа — Анна Меликян, она также снимала сериал «Нежность», фильмы «Трое», «Про любовь. Только для взрослых».

Главные роли в клипе сыграли популярные молодые российские актеры Аня Чиповская («Псих», «Последний министр», «Кто-нибудь видел мою девчонку?») и Юра Борисов («Калашников», тот самый «Хрусталь», который пробовал попасть от Беларуси на «Оскар», «Серебряные коньки») и другие. Интервью с Борисовым делал Юрий Дудь, а другой популярный актер Саша Петров даже ему в этом позавидовал: «Наконец-то появляется философия человека в твоих интервью. Очень завидую Борисову, потому что в моем выпуске этого объема не было», — написал Петров.

Концерт Лободы в «Минск-Арене» Когда: 6 ноября, 19.00

Где: «Минск-Арена»

Сколько: от 45 до 160 рублей Купить билет