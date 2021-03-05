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Премьера самого доступного кроссовера Volkswagen состоится летом. Новинка получит имя Taos
Источник материала: Tut.by
И все же — Taos. Импортер Volkswagen в Беларуси сообщает, что на лето этого года запланирована премьера самого доступного кроссовера марки. Планировалось, что на нашем рынке он будет называться Tarek. Но в итоге получит название Taos.
В модельном ряду Volkswagen Taos позиционируется как более компактный SUV, чем Tiguan. Его длина составит 4417 мм, ширина — 1841 мм, высота — 1602 мм. Спереди отличительными чертами автомобиля являются широкая решетка радиатора, частично заходящие на нее светодиодные фары и капот с мощным рельефом. Рисунок светодиодных ходовых огней и световая полоса, расходящаяся по сторонам от логотипа, добавляет облику автомобиля технологичности.
Для Taos будут предлагаться колесные диски диаметром от 16'' до 18'' (в зависимости от комплектации), а также серебристые накладки на бамперах, трапециевидные фальш-патрубки выхлопных труб и черные или серебристые рейлинги на крыше.
Среди функционального оснащения модели представлены: адаптивные фары IQ. Light, двухзонный климат-контроль Climatronic, датчики дождя и света, датчики парковки спереди и сзади, атмосферная подсветка, а также камера заднего вида с омывателем.
Для белорусского рынка кроссовер будет предлагаться с двумя вариантами двигателей: атмосферным мощностью 110 л. с. в сочетании с 5-МКП или 6-АКП и передним приводом, а также турбированным 150-сильным мотором в паре с 8-АКП и передним приводом или 7-АКП и полным приводом 4Motion.
Уровней оснащения три: Respect, Status и Exclusive. Каждую из комплектаций возможно будет дополнить пакетами с расширенным перечнем оборудования, а также рядом отдельных опций. Премьера новой модели Volkswagen в Беларуси ожидается летом 2021 года. Информация о ценах будет доступна позже.
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Самый доступный кроссовер Volkswagen приедет в Минск летом и будет называться Taos.
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