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В Гродно начинается ямочный ремонт. На каких улицах ждать дорожников в первую очередь
Источник материала: Tut.by
В Гродно начинается ямочный ремонт дорог. Работы идут по технологии укладки «холодного» асфальта и литой смеси,
После того как в городе сошел снег, выяснилось, что дорожное полотно требует серьезного ремонта. Проблемные участки образовались на основных гродненских магистралях, на мостах, а также во дворах.
Большинство ям специалисты планируют устранить в ближайшие недели.
— В этом году запланирована и будет выполнена работа по замене швов на центральном мосту по улице Горновых, а также по Румлевскому мосту с дальнейшим асфальтированием дорожного покрытия. Предприятие уже приступило к этим работам, а также к ремонту второй части улицы 17 сентября. Следующие на очереди — улицы Репина и Мицкевича, — рассказал директор «Ремстройавтодора» Геннадий Заневский.
Вместе с тем на локальных участках и дальше будет производиться сплошное асфальтирование.
Также в этом году продолжат менять решетки и колодцы на дорога города.
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Работы ведутся по технологии укладки холодного асфальта и литой смеси.
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