ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Гродно начинается ямочный ремонт. На каких улицах ждать дорожников в первую очередь

05.03.2021 11:27 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Гродно начинается ямочный ремонт дорог. Работы идут по технологии укладки «холодного» асфальта и литой смеси, сообщает телеканал «Гродно Плюс».


Фото: скрин с видео

После того как в городе сошел снег, выяснилось, что дорожное полотно требует серьезного ремонта. Проблемные участки образовались на основных гродненских магистралях, на мостах, а также во дворах.

Большинство ям специалисты планируют устранить в ближайшие недели.

— В этом году запланирована и будет выполнена работа по замене швов на центральном мосту по улице Горновых, а также по Румлевскому мосту с дальнейшим асфальтированием дорожного покрытия. Предприятие уже приступило к этим работам, а также к ремонту второй части улицы 17 сентября. Следующие на очереди — улицы Репина и Мицкевича, — рассказал директор «Ремстройавтодора» Геннадий Заневский.

Вместе с тем на локальных участках и дальше будет производиться сплошное асфальтирование.

Также в этом году продолжат менять решетки и колодцы на дорога города.

Читайте также

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Работы ведутся по технологии укладки холодного асфальта и литой смеси.
 
Новости дня
Новости разные
 
Наезд на инспектора расценили как покушение на убийство. Приговор — 10 лет усиленного режима (видео)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by