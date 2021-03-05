В Гродно начинается ямочный ремонт. На каких улицах ждать дорожников в первую очередь

Источник материала: Tut.by

В Гродно начинается ямочный ремонт дорог. Работы идут по технологии укладки «холодного» асфальта и литой смеси, сообщает телеканал «Гродно Плюс».



Фото: скрин с видео

После того как в городе сошел снег, выяснилось, что дорожное полотно требует серьезного ремонта. Проблемные участки образовались на основных гродненских магистралях, на мостах, а также во дворах.

Большинство ям специалисты планируют устранить в ближайшие недели.

— В этом году запланирована и будет выполнена работа по замене швов на центральном мосту по улице Горновых, а также по Румлевскому мосту с дальнейшим асфальтированием дорожного покрытия. Предприятие уже приступило к этим работам, а также к ремонту второй части улицы 17 сентября. Следующие на очереди — улицы Репина и Мицкевича, — рассказал директор «Ремстройавтодора» Геннадий Заневский.

Вместе с тем на локальных участках и дальше будет производиться сплошное асфальтирование.

Также в этом году продолжат менять решетки и колодцы на дорога города.

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