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«Белсоюзпечать» отказалась продавать журналы «Наша гісторыя», «Асцярожна: дзеці!» и «Дуда»
05.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Журналы больше не будут продаваться в киосках.
«Белсоюзпечать» в одностороннем режиме разорвала договор о сотрудничестве, отказавшись продавать журналы «Наша гісторыя», «Дуду» и «Асцярожна, дзеці!». Об этом сообщает
Журнал «Наша гісторыя» выходит с 2018 года. Это первый в Беларуси глянцевый исторический журнал. «Дуду» и «Асцярожна, дзеці!», которые стали выходить позже, адресованы детской аудитории.
«Каментары тут лішнія — вы самі ўсё разумееце», — написали издатели.
На днях редакция получила из печати тираж свежего номера «Нашай гісторыі». Как он, а также детские издания дойдут до читателей? Редакция будет продавать их каждый месяц. Ближайшие такие «окна» — сегодня, 5 марта (с 14.00 до 20.00), и завтра, в субботу 6 марта (с 10.00 до 18.00) по адресу Энгельса, 34а. Это редакция газеты «Народная воля». Она находится в 400 метрах от метро «Октябрская» и «Купаловская».
До 25 марта можно оформить подписку на все три издания на почте или онлайн (например, через сайт belpost.by). Если «Белпочта» также разорвет сотрудничество, то будет налажена собственная система доставки.
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Журналы больше не будут продаваться в киосках.
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