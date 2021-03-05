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Лукашенко уволил инспектора по Минской области
Источник материала: АФН
Лукашенко уволил своего помощника-инспектора по Минской области Игоря Евсеева, сообщила пресс-служба президента РБ.
«Игорь Евсеев освобожден от должности в соответствии со статьей 84 Конституции РБ», - говорится в сообщении со ссылкой на соответствующий указ.
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Лукашенко уволил своего помощника-инспектора по Минской области Игоря Евсеева, сообщила пресс-служба президента РБ.
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