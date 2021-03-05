ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко рассыпался в комплиментах президенту Вучичу, хотя Сербия не признала его победу на выборах в августе

05.03.2021 11:51 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Александр Лукашенко 5 марта поздравил президента Сербии Александра Вучича с днем рождения.

Лукашенко рассыпался в комплиментах президенту Вучичу, хотя Сербия не признала его победу на выборах в августе
Фото из архива пресс-службы президента Беларуси

«Среди современных политических деятелей вас выделяют такие отличительные черты, как настойчивость в защите национальных интересов, принципиальность, дальновидность и патриотизм. Поддержка миллионов граждан Сербии свидетельствует о результативности политического курса на укрепление экономического потенциала страны, защиту ее территориальной целостности и суверенитета, достижение прогресса в условиях серьезных глобальных испытаний», — приводит слова поздравления пресс-служба Лукашенко.

Он подчеркнул, что «Минск придает большое значение дальнейшему существенному углублению братских отношений с Белградом». «Считаю, что более активное двустороннее сотрудничество будет способствовать устойчивому развитию Беларуси и Сербии в сложных обстоятельствах и отвечать надеждам жителей наших государств, — отметил Лукашенко. — Рассчитываю на ваше личное внимание к поддержанию межгосударственного диалога на всех уровнях. Буду рад приветствовать вас на гостеприимной белорусской земле в любое удобное время, чтобы продолжить наши содержательные переговоры по широкому спектру вопросов».

Следует отметить, что Сербия не признала победу Лукашенко на президентских выборах 9 августа 2020 года. Об этом заявила 27 августа сербский премьер-министр Ана Брнабич, выразив надежду, что Лукашенко «не затаит обиды» на руководство ее страны из-за того, что Белград присоединился к декларации Евросоюза о Беларуси. Брнабич подтвердила информацию, которая поступила в сербские СМИ из дипломатических источников о том, что Белград присоединился к декларации Евросоюза, и подчеркнула, что Сербия сделала это «в рамках синхронизации своей внешней политики с политикой ЕС». Премьер-министр сообщила, что у Сербии традиционно хорошие отношения с Беларусью, и что несмотря на подписание декларации Белград не должен забыть «дружеские жесты белорусской стороны, особенно сделанные в самое трудное для страны время».

В декабре 2020 года 37 стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в том числе и Сербия, призвали власти Беларуси включиться в диалог по урегулированию кризиса. Страны ОБСЕ заявили, что в Беларуси нарушаются принципы и обязательства этой организации в отношении уважения прав человека и основных свобод, а также демократических принципов правления.

По официальным источникам последний разговор с Вучичем у Лукашенко состоялся 30 июля 2020 года. Главной темой обсуждения стали белорусско-сербские отношения на нынешнем этапе и в перспективе.

По данным Белстата, в 2020 году товарооборот Беларуси и Сербии составил 110 млн 560 тыс. долларов, что на 25,6% меньше, чем в 2019 году, в том числе экспорт — 52 млн 700 тыс. (-34,5%), импорт — 57 млн 860 тыс. (-15,1%). Отрицательное сальдо сложилось на уровне 5 млн 160 тыс. долларов.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко 5 марта поздравил президента Сербии Александра Вучича с днем рождения.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Сёньня ўночы сьнілася свабода». Гісторыя Максіма Тужыка, які зьняў з аўтавакзала дзяржаўны сьцяг
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by