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Жителя «Пирса», отказавшегося снимать флаг с балкона, задержали. Он получил 15 суток (обновлено)

05.03.2021 11:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На днях в квартале «Пирс» разыгрался конфликт с эвакуацией автомобиля: его забрали со стоянки личного транспорта жильцов. Жильцы уверены, что забрали машину из-за бело-красно-белого флага, висевшего на балконе Ильи Кваченко. После эвакуации к мужчине пришли силовики с просьбой спуститься к ним на разговор, но молодой человек отказался. Потом ему отключили электричество и вручили повестку в милицию. Сегодня он явился в отделение, а после полуторачасового разговора был задержан. Об этом Onliner сообщила супруга Ильи.

— Он был с адвокатом. Меня, само собой, туда не пустили и выпроводили из отделения. Потом ко мне вышел адвокат и сказал, что Илью задержали на 72 часа. Поскольку близятся выходные, суд, вероятно, будет уже завтра. 

Илье вменяют «пикетирование», но уже по новой статье — 24.23. Она более жесткая, чем 23.34 [об изменениях можно почитать здесь]. Мы, конечно, с этим не согласны. Сейчас его должны перевести в изолятор. Илья взял теплую байку, подготовился как-то. Буду пробовать отнести ему передачу — и ждем суда, — рассказала Валентина, жена задержанного.

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5 марта над Ильей прошел суд. Как пишет лишенный аккредитации правозащитный центр «Вясна», мужчине дали 15 суток. Также сообщается о том, что его машина конфискована, однако формулировка, вероятно, не совсем точная: скорее всего, автомобиль забрали для проверки индивидуального номера.

 
 
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На днях в квартале «Пирс» разыгрался конфликт с эвакуацией автомобиля: его забрали со стоянки личного транспорта жильцов. Жильцы уверены, что забрали машину из-за...
 
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