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Жителя «Пирса», отказавшегося снимать флаг с балкона, задержали. Он получил 15 суток (обновлено)
Источник материала: Onliner
На днях в квартале «Пирс» разыгрался
— Он был с адвокатом. Меня, само собой, туда не пустили и выпроводили из отделения. Потом ко мне вышел адвокат и сказал, что Илью задержали на 72 часа. Поскольку близятся выходные, суд, вероятно, будет уже завтра.
Илье вменяют «пикетирование», но уже по новой статье — 24.23. Она более жесткая, чем 23.34 [об изменениях можно почитать
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5 марта над Ильей прошел суд. Как пишет лишенный аккредитации правозащитный центр «Вясна», мужчине дали 15 суток. Также сообщается о том, что его машина конфискована, однако формулировка, вероятно, не совсем точная: скорее всего, автомобиль забрали для проверки индивидуального номера.
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На днях в квартале «Пирс» разыгрался конфликт с эвакуацией автомобиля: его забрали со стоянки личного транспорта жильцов. Жильцы уверены, что забрали машину из-за...
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