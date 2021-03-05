Свидетель об аварии в Колодищах: «Две машины по центру, одна врезалась в дом, на дороге каток»

Источник материала: Onliner

Подморозило. Утро для водителей в Колодищах началось сложно. Наши читатели сообщают об аварии с участием нескольких автомобилей и о еще большем числе опасных ситуаций. На дороге, говорят, просто каток.

— Мороз и солнце, в Колодищах выпал снег, укатали в голый лед, никто ничем не обработал. «Замес» на подъезде к центральному перекрестку. Вроде бы без жертв. Четыре машины, из них две по центру как бы лоб в лоб, одна въехала в дом, и одна в заборе. Видимо, все случилось в один момент, — рассказал пользователь нашего форума с ником tihon.





Он рассказал корреспонденту Onliner, что на дороге утром действительно было очень скользко.

— Просто каток. Некоторых разворачивало, но без столкновений, продолжали движение. Водители, ехавшие навстречу, предупреждали светом. Это было в районе 9:00, — сообщил собеседник.





Еще один наш читатель — Alexred — также рассказал об очень скользкой дороге.

— Проезжал это место минут за 30 до аварии. Горка на спуск, а внизу перекресток. На горке дорога как стекло. Красный загорелся, передо мной машина затормозила резко, как стало ее крутить на дороге! Хорошо я дистанцию держал: по тормозам, а машина как ехала, так и едет дальше. Успел затормозить. Ну, думаю, дай бог, чтобы никто не влетел. Сейчас вышел, смотрю — и вот уже эта авария. Ожидаемо было, — говорит водитель.





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