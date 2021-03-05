ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Свидетель об аварии в Колодищах: «Две машины по центру, одна врезалась в дом, на дороге каток»

05.03.2021 11:55 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Подморозило. Утро для водителей в Колодищах началось сложно. Наши читатели сообщают об аварии с участием нескольких автомобилей и о еще большем числе опасных ситуаций. На дороге, говорят, просто каток.

— Мороз и солнце, в Колодищах выпал снег, укатали в голый лед, никто ничем не обработал. «Замес» на подъезде к центральному перекрестку. Вроде бы без жертв. Четыре машины, из них две по центру как бы лоб в лоб, одна въехала в дом, и одна в заборе. Видимо, все случилось в один момент, — рассказал пользователь нашего форума с ником tihon.

Свидетель об аварии в Колодищах: «Две машины по центру, одна врезалась в дом, на дороге каток»

Он рассказал корреспонденту Onliner, что на дороге утром действительно было очень скользко.

— Просто каток. Некоторых разворачивало, но без столкновений, продолжали движение. Водители, ехавшие навстречу, предупреждали светом. Это было в районе 9:00, — сообщил собеседник.

Свидетель об аварии в Колодищах: «Две машины по центру, одна врезалась в дом, на дороге каток»

Еще один наш читатель — Alexred — также рассказал об очень скользкой дороге.

— Проезжал это место минут за 30 до аварии. Горка на спуск, а внизу перекресток. На горке дорога как стекло. Красный загорелся, передо мной машина затормозила резко, как стало ее крутить на дороге! Хорошо я дистанцию держал: по тормозам, а машина как ехала, так и едет дальше. Успел затормозить. Ну, думаю, дай бог, чтобы никто не влетел. Сейчас вышел, смотрю — и вот уже эта авария. Ожидаемо было, — говорит водитель.

Свидетель об аварии в Колодищах: «Две машины по центру, одна врезалась в дом, на дороге каток»

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подморозило. Утро для водителей в Колодищах началось сложно. Наши читатели сообщают об аварии с участием нескольких автомобилей и о еще большем числе опасных...
 
Новости дня
Новости разные
 
YouTube расказаў, пры якіх умовах разблякуе акаўнт Трампа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by