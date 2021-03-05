Девочка потеряла сознание, но очевидец продолжил ловить рыбу

Источник материала: Onliner

Более странную, чем обычно, историю рассказывают в УВД Гродненской области. Пятилетняя девочка на улице потеряла сознание и осталась лежать. Это видел мужчина, ловивший неподалеку рыбу, но долгое время не обращал внимания на происходящее. Потом все же обратил и вызвал помощь.

Все происходило в Новогрудке на озере Молодежное. Оно находится в стороне от жилой застройки, но является популярным местом у жителей райцентра. По информации милиции, рыбак, который заметил лежащего без движения ребенка, продолжил ловлю. И только спустя 40 минут еще раз обратил внимание на девочку, остающуюся там же. Мужчина позвонил в милицию. Приехали сотрудники Новогрудского РОВД, передали информацию в скорую, до прибытия медиков переместили девочку в теплый салон машины.

С ребенком все в порядке, сообщает УВД, диагностировано только переохлаждение. У девочки имеется врожденное заболевание, из-за которого она внезапно может потерять сознание.

Милиционеры просят: увидев лежащего без движения человека (особенно ребенка и особенно в мороз), срочно проинформируйте об этом одну из экстренных служб.