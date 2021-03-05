Источник материала: UDF



Игорь Евсеев / sb.by

БЕЛТА

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко отправил в отставку своего помощника по Минской области Игорь Евсеев проработал в должности помощника чуть более трех лет.

проработал в должности помощника чуть более трех лет. На эту позицию он пришел с поста главы УВД Минской области. За плечами у Евсеева также служба в спецназе ГРУ ВВС СССР и в в охране Лукашенко в первые годы его президентства. В 2010 году он участвовал в разгоне Площади, а в 2011 - в подавлении «молчаливых» акций.В последнее время Евсеев появлялся в СМИ преимущественно в связи с приемами граждан, которые проводил как помощник Лукашенко — говорил о ремонте дорог и иных коммунальных проблемах. Что стало причиной его отставки, не сообщается.