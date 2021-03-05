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Лукашенко отправил в отставку своего помощника по Минской области

05.03.2021 11:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Лукашенко отправил в отставку своего помощника по Минской области
Игорь Евсеев / sb.by
Александр Лукашенко освободил от должности своего помощника по Минской области Игоря Евсеева, сообщает БЕЛТА.

Игорь Евсеев проработал в должности помощника чуть более трех лет. На эту позицию он пришел с поста главы УВД Минской области. За плечами у Евсеева также служба в спецназе ГРУ ВВС СССР и в в охране Лукашенко в первые годы его президентства. В 2010 году он участвовал в разгоне Площади, а в 2011 - в подавлении «молчаливых» акций.

В последнее время Евсеев появлялся в СМИ преимущественно в связи с приемами граждан, которые проводил как помощник Лукашенко — говорил о ремонте дорог и иных коммунальных проблемах. Что стало причиной его отставки, не сообщается.
 
 
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Игорь Евсеев проработал в должности помощника чуть более трех лет.
 
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