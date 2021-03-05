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Генпрокуратура Беларуси просит Вильнюс выдать Тихановскую

05.03.2021 11:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Генпрокуратура Беларуси просит Вильнюс выдать Тихановскую
Светлана Тихановская. Фото: DW
Беларусь направила Литве просьбу о выдаче экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, говорится в сообщении на сайте генеральной прокуратуры республики в пятницу.

«Генеральная прокуратура Беларуси направила в адрес генеральной прокуратуры Литвы просьбу о выдаче Светланы Тихановской для привлечения к уголовной ответственности за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства», — проинформировали в белорусском надзорном ведомстве.
 
 
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Политика хотят привлечь к уголовной ответственности за преступления против порядка управления.
 
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