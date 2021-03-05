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Генпрокуратура Беларуси просит Вильнюс выдать Тихановскую
Источник материала: UDF
Светлана Тихановская. Фото: DW
«Генеральная прокуратура Беларуси направила в адрес генеральной прокуратуры Литвы просьбу о выдаче Светланы Тихановской для привлечения к уголовной ответственности за преступления против порядка управления, общественной безопасности и государства», — проинформировали в белорусском надзорном ведомстве.
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Политика хотят привлечь к уголовной ответственности за преступления против порядка управления.
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