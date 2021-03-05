ЗВР Беларуси продолжают таять









sputnik.by Ранее стало известно, что золотовалютные резервы республики в январе стали меньше на ощутимые 265 миллионов долларов или на 3,5%. В феврале они прохудились еще на 88,9 миллиона долларов или 1,2%, передает





Регулятор объяснил это тем, что в феврале произошло плановое погашение государственных долгов на общую сумму около 250 миллионов долларов. Помимо этого, Нацбанк продавал валюту на бирже и наблюдалось снижение стоимости монетарного золота.





"При этом спрос на иностранную валюту на внутреннем рынке был в основном обусловлен реализацией мероприятий по переводу кредитной задолженности отдельных предприятий из иностранной валюты в белорусские рубли", - добавили в пресс-службе.





Напомним, ранее ЗВР удавалось пополнять за счет поступлений средств от внешнеэкономической деятельности в бюджет страны, а также госзаймов - продажи гособлигаций, номинированных в иностранной валюте.





В прошлом году белорусские власти значительно смягчили денежно-кредитную политику и решили снизить пороговое значение резервов до отметки в 6 миллиардов долларов.





Таким образом до критической отметки осталось чуть более 1 млрд долларов. Эта сумма исчезнет в мгновение ока, если в Беларуси повторится ситуация наподобие той, что была после выборов в августе-сентябре - тогда Нацбанк потратил на поддержание курса более миллиарда долларов.















