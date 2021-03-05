Александр Лукашенко вручил в Минске ордена и знаки отличия

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил государственные награды. Торжественную церемонию приурочили ко Дню белорусской милиции, который отмечают сегодня, и предстоящему женскому дню. Кто получил ордена и знаки отличия, рассказала корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

Когда все дамы в таких нарядах, трудно понять, кто из них многодетная мама, кто директор гимназии, а кто оператор машинного доения. Анна и Светлана держатся вместе – обе приехали из Могилева. Их наградили Орденом Матери. У каждой по пятеро детей.

«Помощь в нашем государстве колоссальная. И я своим подругам говорю: в нашем государстве лучше три, чем два», – сказала многодетная мать Анна Евдокимова.

«Мы, например, получили квартиру, можем получать бесплатное питание в школах, оплата учебников 50%, в детском саду оплата 50% за посещение. Всего много, даже и не припомнишь, но помощь колоссальная», – отметила многодетная мать Светлана Кравченко.

Актриса Ольга Нефедова загадывает желание. Говорит, всегда так делает в новом для себя месте. Сегодня получает медаль Франциска Скорины.

Накануне прошла премьера спектакля «Павлинка». 100 лет назад с нее и началась история Купаловского театра. Сейчас, благодаря в том числе и участию Нефедовой, постановку значительно изменили. На ведущие роли пригласили молодых актеров.

«Для ребят это было боевое крещение, многие студенты. Как мы потом шутили за кулисами, что так, наверное, принимали в 1944 году «Павлинку», когда люди не отпускали, кричали «спасибо». Мы были тронуты все до слез, до глубины души», – сказала Нефедова.

А вот люди в погонах говорят не так красноречиво. Каждый из них человек дела. Александр Лукашенко подчеркнул, что военнослужащие в непростое для государства время доказали – белорусы под надежной защитой.

«Сегодня по традиции мы вручаем генеральские погоны настоящим мужикам, которые привыкли прямо смотреть в глаза опасности и хорошо знают цену миру и человеческой жизни. Каждый из вас работает на Отечество и народ. Своим трудом вы делаете нашу страну сильнее и краше», – заявил Лукашенко.

В Год национального единства государственные награды имеют особый вес и статус, подчеркнул Лукашенко. Также президент поблагодарил всех, кто на своем месте делает все ради сплочения народа и будущего Беларуси.