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Лукашенко рассказал, что лучше всего для здоровья
05.03.2021 12:31 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 мар - Sputnik. Очень сожалею, что тренируюсь не на "Аисте", заявил глава государства в ходе посещения ОАО "Мотовело".
"Велосипед - это для здоровья самое лучшее", - цитирует Александра Лукашенко,
Ранее белорусский лидер неоднократно рассказывал, что совершает велотренировки. Два года назад он
Пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт тогда прокомментировала публикации некоторых СМИ, рассмотревших дорогие велосипеды марки Canyon. По ее словам, белорусский бюджет за них не платил ни копейки.
"Это не секрет: велосипеды, о которых идет речь, Александру Григорьевичу подарил его друг, бизнесмен Игорь Макаров. Человек, всю жизнь посвятивший велоспорту, член Олимпийской сборной команды СССР, почетный президент Федерации велосипедного спорта России", - рассказала она.
Последует
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Белорусские власти решили уделить особое внимание развитию минского велозавода, который последние годы испытывает серьезные проблемы.
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