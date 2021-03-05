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Лукашенко рассказал, что лучше всего для здоровья

05.03.2021 12:31 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 мар - Sputnik. Очень сожалею, что тренируюсь не на "Аисте", заявил глава государства в ходе посещения ОАО "Мотовело".

"Велосипед - это для здоровья самое лучшее", - цитирует Александра Лукашенко, БелТА.

Ранее белорусский лидер неоднократно рассказывал, что совершает велотренировки. Два года назад он был замечен вместе с младшим сыном Николаем и некоторыми чиновниками во время велотренировки в Болбасово.

Пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт тогда прокомментировала публикации некоторых СМИ, рассмотревших дорогие велосипеды марки Canyon. По ее словам, белорусский бюджет за них не платил ни копейки.

"Это не секрет: велосипеды, о которых идет речь, Александру Григорьевичу подарил его друг, бизнесмен Игорь Макаров. Человек, всю жизнь посвятивший велоспорту, член Олимпийской сборной команды СССР, почетный президент Федерации велосипедного спорта России", - рассказала она.

Последует

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Теги: Минск
 
 
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Белорусские власти решили уделить особое внимание развитию минского велозавода, который последние годы испытывает серьезные проблемы.
 
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