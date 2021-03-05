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Red Magic 6 получит рекордные 18 ГБ оперативной памяти

05.03.2021 12:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Бренд nubia готовится к выпуску очередного поколения геймерского смартфона Red Magic. На шестой генерации топовая модель устройства получит пока еще уникальную для смартфонов особенность — целых 18 гигабайт оперативной памяти. Столько нет ни у одного смартфона на рынке.

Модель nubia Red Magic 6 будет работать на Snapdragon 888, получит экран с частотой обновления 165 Гц (тоже в новинку для индустрии), аккумулятор емкостью 5050 мАч с 66-ваттной зарядкой. Версия Red Magic 6 Pro оснащена быстрой зарядкой на мощности 120 Вт (за пять минут восполняет 50% энергии). Для смартфонов предлагается внешняя система охлаждения.

Red Magic 6 получит рекордные 18 ГБ оперативной памяти

Топовая модель под названием Dao с прозрачным корпусом будет предлагаться с 18 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенного хранилища — обойдется она примерно в $1120. Также это исполнение будет доступно с 16 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти за $865. В то же время обычная версия Red Magic 6 оценена в $590.

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Бренд nubia готовится к выпуску очередного поколения геймерского смартфона Red Magic. На шестой генерации топовая модель устройства получит пока еще уникальную для...
 
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