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Red Magic 6 получит рекордные 18 ГБ оперативной памяти
Источник материала: Onliner
Бренд nubia готовится к выпуску очередного поколения геймерского смартфона Red Magic. На шестой генерации топовая модель устройства
Модель nubia Red Magic 6 будет работать на Snapdragon 888, получит экран с частотой обновления 165 Гц (тоже в новинку для индустрии), аккумулятор емкостью 5050 мАч с 66-ваттной зарядкой. Версия Red Magic 6 Pro оснащена быстрой зарядкой на мощности 120 Вт (за пять минут восполняет 50% энергии). Для смартфонов предлагается внешняя система охлаждения.
Топовая модель под названием Dao с прозрачным корпусом будет предлагаться с 18 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенного хранилища — обойдется она примерно в $1120. Также это исполнение будет доступно с 16 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти за $865. В то же время обычная версия Red Magic 6 оценена в $590.
Android, экран 6.53" IPS (720x1600), Mediatek Helio G25, ОЗУ 2 ГБ, флэш-память 32 ГБ, карты памяти, камера 13 Мп, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.67" IPS (1080x2400), Qualcomm Snapdragon 720G, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 5020 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.4" AMOLED (1080x2340), Exynos 9611, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 6000 мАч, 2 SIM
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Бренд nubia готовится к выпуску очередного поколения геймерского смартфона Red Magic. На шестой генерации топовая модель устройства получит пока еще уникальную для...
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