Red Magic 6 получит рекордные 18 ГБ оперативной памяти

Источник материала: Onliner

Бренд nubia готовится к выпуску очередного поколения геймерского смартфона Red Magic. На шестой генерации топовая модель устройства получит пока еще уникальную для смартфонов особенность — целых 18 гигабайт оперативной памяти. Столько нет ни у одного смартфона на рынке.

Модель nubia Red Magic 6 будет работать на Snapdragon 888, получит экран с частотой обновления 165 Гц (тоже в новинку для индустрии), аккумулятор емкостью 5050 мАч с 66-ваттной зарядкой. Версия Red Magic 6 Pro оснащена быстрой зарядкой на мощности 120 Вт (за пять минут восполняет 50% энергии). Для смартфонов предлагается внешняя система охлаждения.





Топовая модель под названием Dao с прозрачным корпусом будет предлагаться с 18 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенного хранилища — обойдется она примерно в $1120. Также это исполнение будет доступно с 16 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти за $865. В то же время обычная версия Red Magic 6 оценена в $590.