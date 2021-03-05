Источник материала: UDF



Фото: Depositphotos.com

Изображение: Depositphotos.com

Кремовая формула стойкой краски для волос Hair Happiness насыщена растительными протеинами, которые надежно защищают целостность структуры волос в процессе окрашивания, а также содержит ланолин, который позволяет сохранить упругость, гладкость и придает волосам привлекательный блеск.

Почему так происходит?

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Почему волосы седеют от стресса — есть научное объяснение Помимо старения, есть и другие факторы, влияющие на преждевременную седину.

Кожа головы имеет в среднем 100 тысяч волосяных фолликулов. Внутри них находятся стволовые клетки, которые являются источником меланоцитов — клеток, выделяющих пигмент меланин, который и придает волосам их цвет.Нормальный цикл роста волос имеет три стадии: анаген (активная фаза роста), катаген (дегенерация клеток) и телоген (стадия покоя).Выработка меланоцитов начинается в начале стадии анагена. С возрастом этих клеток становится меньше, в результате чего пигментированные волосы постепенно обесцвечиваются — становятся белыми, когда волосяные фолликулы полностью теряют пигмент.Однако помимо старения, есть и другие факторы, влияющие на преждевременную седину. Среди них дефицит питания, такие расстройства, как алопеция (интенсивная потеря волос) или витилиго (нарушение пигментации), а также стресс. Ранее считалось, что стресс ускоряет процесс старения, а уже потом волосы седеют. Но недавние исследования показали, что на седину стресс влияет непосредственно.Сотрудник Гарвардского университета(Bing Zhang) и его коллеги провели опыт с мышами. Животных подвергали боли, или ограничивали движение, или создавали для них сложную психологическую ситуацию — во всех случаях мыши переживали сильный стресс. Какиздание Nature, независимо от того, что было причиной стресса, в волосяном фолликуле уменьшалось количество меланоцитов, из-за чего в шерсти мышей появлялась седина.Сначала одно из объяснений было связано с воздействием стрессового гормона, известного как кортикостерон, который оказывает влияние на цвет волос. Второе объяснение —аутоиммунная реакция, в результате которой иммунитет из-за стресса ошибочно уничтожает клетки меланоцитов.Однако позже исследователи попытались отключить в организме мышей кортикостероновый сигнал, а также подавить активность иммунитета, чтобы избежать аутоиммунных атак. Но в обоих случаях после стресса все равно наблюдалось поседение.Причина оказалась другой: в меланоцитных клетках обнаружили рецепторы к нейромедиатору, известному как норадреналин, который задействован в стрессовых реакциях. Норадреналин участвует в нервных цепочках, которые решают, «скрыться» ли организму от источника стресса, или пытаться ему противодействовать. Когда исследователи отключали рецепторы к нейромедиатору, шерсть мышей не седела после стресса.Источником норадреналина являются нейроны симпатической нервной системы, которая настраивает организм на стрессовые ситуации. Исследования показали, что очень много таких нейронов соединены с волосяной сумкой, где и находятся меланоциты. Когда ученые отключали эти нейроны или подавляли выброс норадреналина из них, то стресс никак не влиял на цвет шерсти мышей. И наоборот, если те же нейроны намеренно пытались активировать, то мыши седели, даже если источников стресса не было.Обычно меланоцитные стволовые клетки работают циклически. Когда цвет волос требуется восстановить, выделяется часть меланоцитов, но при этом часть из них остается на месте, чтобы поддерживать количество стволовых клеток, которые впоследствии также становятся меланоцитами. Во время стресса норадреналин слишком сильно активизирует стволовые клетки, в результате чего они почти все превращаются в меланоциты. Это лишает стволовые клетки источника для восстановления в будущем.Однако не только меланоцитные стволовые клетки реагируют на стресс. Есть сведения, что то же самое происходит и со стволовыми клетками крови. Из-за стресса они покидают свои зоны в костном мозге, приспособленные как раз для того чтобы стволовые клетки там жили и возобновлялись. Вот почему, вероятно, стресс ослабляет иммунитет, вызывает различные заболевания и в целом заставляет организм быстрее стареть.