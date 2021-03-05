Лукашенко нашел в Мотовело «золотое дно»

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Правитель дал указания по площадке Мотовело. В производственных зданиях он обнаружил культурную ценность.

Посещая производственную площадку на Партизанском проспекте в Минске, где расположены ООО «МотоВелоЗавод» и ОАО «Мотовело», Александр Лукашенко поставил задачу на пять лет.

— В этой пятилетке мы должны иметь суперобразцовое производство на этой площадке, и мотовелозавод останется таким же брендом для белорусов, как когда-то был. Мы должны все сделать, чтобы получить хорошее производство, — цитирует его слова пресс-служба .





Фото пресс-службы президента

Лукашенко также потребовал обратить внимание на саму площадку, где размещается Мотовело.

— Надо сделать по-государственному, по-народному. Надо по-хозяйски подойти к этой территории. Это золотое дно. Но никакого жилья. Здесь должно быть производство, и высокотехнологичное производство, — подчеркнул он. — Пожалуйста, арендуйте и продавайте продукцию на экспорт. И тут, в центре Минска, с удовольствием придут люди и будут работать.

Лукашенко поручил главе Комитета госконтроля еще раз проанализировать необходимость сноса тех или иных зданий, тем более что некоторые здания на протяжении многих лет формируют исторический облик столицы вдоль Партизанского проспекта.

— Надо посмотреть. Это, если хотите, культурная какая-то ценность. Я не минчанин, но я всю жизнь ездил по проспекту домой, на работу сюда, когда депутатом был. Мне приятно было смотреть на эти здания. Надо посмотреть на предмет того, может быть, крышу надо заменить, может, еще что-то. Взять независимых людей, не тех, которые делали эту ревизию», — отметил он. — Посмотрите, какая красотища. Тут же деревья вековые.

Президент анонсировал указ, где пропишут «те или иные льготы» и определят четкие условия для тех, кто будет в дальнейшем работать на этой площадке.

Как сообщает телеграм-канал «Пул первого», Лукашенко анонсировал следующий приезд на «Мотовело» в декабре с ревизией данных сегодня поручений.

Власти больше 15 лет изобретают велосипед: мотовелозавод будут мучать и дальше

Отметим, что независимые эксперты не разделяют оптимизма белорусских властей по поводу «Мотовело».

— Возобновление производств, типа Минского мотовелозавода — это самоубийство, — отмечал ранее бизнесмен Иван Рак. — Эти велосипеды повсеместно уже все делают и возвращаться обратно в прошлое бессмысленно. Нехитрое дело изобрести велосипед. Важно — чтобы он ехал. Сколько уже можно носить с этим? Модернизируем модернизируем, да все никак.